महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका का निपटारा कर दिया. याचिका मोहम्मद कासिम अहमद की ओर से अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने दायर की थी.

सुनवाई के दौरान सरकार के परिवहन विभाग की ओर से अदालत को बताया गया कि ऑटो-टैक्सी चालकों को मराठी भाषा सीखने के लिए एक साल की अतिरिक्त मोहलत दी गई है. सरकार के इस बयान के आधार पर अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया.

बिहारी-कश्मीरी पंडितों पर टिप्पणी से घिरे समय रैना, BJP बोली- 'षड्यंत्र के तहत...'

याचिकाकर्ता के वकील ने सरकार के बयान पर जताई आपत्ति

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने अदालत में दलील दी कि सरकार की ओर से मीडिया में दिया गया बयान स्वीकार्य आधार नहीं हो सकता, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है. शुक्ला ने कहा कि जब तक सरकार का बयान अदालत के सामने आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं होता या कोर्ट के आदेश में उसका उल्लेख नहीं किया जाता, तब तक केवल मीडिया में दिए गए बयान के आधार पर याचिका का निपटारा नहीं किया जाना चाहिए.

इसके बाद अदालत ने अतिरिक्त सरकारी वकील को सरकार से निर्देश लेने को कहा. मामले को कुछ समय के लिए रोककर रखा गया. बाद में अतिरिक्त सरकारी वकील ने सरकार की ओर से अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया.

मराठी एकीकरण समिति ने भी रखा पक्ष

सुनवाई के दौरान मराठी एकीकरण समिति की ओर से महाराष्ट्र में भाषिक अधिकारों को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखा गया. समिति ने सरकार की ओर से चालकों को मराठी सीखने के लिए दी गई एक साल की अतिरिक्त मोहलत पर भी असहमति जताई है. समिति का कहना है कि मराठी भाषा सीखने की अनिवार्यता को लागू करने में एक साल की और देरी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए.

एक साल की मोहलत को चुनौती देने की तैयारी

मराठी एकीकरण समिति अब सरकार की ओर से दी गई एक साल की मोहलत के खिलाफ अगले सप्ताह अदालत में अपना पक्ष और दलीलें पेश करेगी. इस तरह ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा के मुद्दे पर एक PIL का फिलहाल निपटारा हो गया है, लेकिन सरकार की एक साल की मोहलत को लेकर कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहने के संकेत हैं.

नेपाल बाढ़: महाराष्ट्र के 404 पर्यटकों में 338 सुरक्षित, 60 अभी भी लापता