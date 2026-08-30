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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों को 1 साल की मोहलत, मराठी अनिवार्यता पर HC का फैसला

महाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों को 1 साल की मोहलत, मराठी अनिवार्यता पर HC का फैसला

महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों पर मराठी भाषा अनिवार्यता के खिलाफ PIL खारिज कर दी गई है. सरकार की एक साल की मोहलत पर चुनौती देने की तैयारी है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Aug 2026 09:08 AM (IST)
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महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका का निपटारा कर दिया. याचिका मोहम्मद कासिम अहमद की ओर से अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने दायर की थी.

सुनवाई के दौरान सरकार के परिवहन विभाग की ओर से अदालत को बताया गया कि ऑटो-टैक्सी चालकों को मराठी भाषा सीखने के लिए एक साल की अतिरिक्त मोहलत दी गई है. सरकार के इस बयान के आधार पर अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया.

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याचिकाकर्ता के वकील ने सरकार के बयान पर जताई आपत्ति

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने अदालत में दलील दी कि सरकार की ओर से मीडिया में दिया गया बयान स्वीकार्य आधार नहीं हो सकता, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है. शुक्ला ने कहा कि जब तक सरकार का बयान अदालत के सामने आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं होता या कोर्ट के आदेश में उसका उल्लेख नहीं किया जाता, तब तक केवल मीडिया में दिए गए बयान के आधार पर याचिका का निपटारा नहीं किया जाना चाहिए.

इसके बाद अदालत ने अतिरिक्त सरकारी वकील को सरकार से निर्देश लेने को कहा. मामले को कुछ समय के लिए रोककर रखा गया. बाद में अतिरिक्त सरकारी वकील ने सरकार की ओर से अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया.

मराठी एकीकरण समिति ने भी रखा पक्ष

सुनवाई के दौरान मराठी एकीकरण समिति की ओर से महाराष्ट्र में भाषिक अधिकारों को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखा गया. समिति ने सरकार की ओर से चालकों को मराठी सीखने के लिए दी गई एक साल की अतिरिक्त मोहलत पर भी असहमति जताई है. समिति का कहना है कि मराठी भाषा सीखने की अनिवार्यता को लागू करने में एक साल की और देरी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए.

एक साल की मोहलत को चुनौती देने की तैयारी

मराठी एकीकरण समिति अब सरकार की ओर से दी गई एक साल की मोहलत के खिलाफ अगले सप्ताह अदालत में अपना पक्ष और दलीलें पेश करेगी. इस तरह ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा के मुद्दे पर एक PIL का फिलहाल निपटारा हो गया है, लेकिन सरकार की एक साल की मोहलत को लेकर कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहने के संकेत हैं.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Bombay High Court MAHARASHTRA NEWS
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