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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनेपाल बाढ़: महाराष्ट्र के 404 पर्यटकों में 338 सुरक्षित, 60 अभी भी लापता

नेपाल बाढ़: महाराष्ट्र के 404 पर्यटकों में 338 सुरक्षित, 60 अभी भी लापता

रिपोर्ट में कहा गया है कि 60 नागरिकों ने मुंबई की एक ट्रेवल कंपनी के जरिये नेपाल की यात्रा की थी और अधिकारियों का इस ग्रुप से अभी तक सीधा संपर्क नहीं हो पाया है.

Written By : ज़हीन तकवी, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 29 Aug 2026 03:32 PM (IST)
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नेपाल-तिब्बत इलाके में 26 अगस्त को आई अचानक बाढ़ के बाद फंसे महाराष्ट्र के 404 लोगों में से 338 से संपर्क कर अधिकारियों ने उनके सुरक्षित होने की पुष्टि की है और उनमें से 37 लोगों को भारत लाया जा रहा है. राज्य सरकार की एक रिपोर्ट से शनिवार को यह जानकारी सामने आई.

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई की ट्रेवल कंपनी के जरिये नेपाल गए 60 पर्यटकों का अभी तक कोई अता-पता नहीं है. इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने राज्य सरकार को 149 भारतीयों की एक सूची सौंपी है, जो चीन/तिब्बत इलाके में सुरक्षित हैं. ये सभी महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने पहचान और आगे के तालमेल के लिए सभी जिलाधिकारियों को सूची भेज दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल-तिब्बत इलाके में फंसे महाराष्ट्र के 404 लोगों में से 37 लोगों का एक समूह (तिब्बत के) सागा से निकल चुका है और उसे भारत लाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: गणेश उत्सव से पहले मुंबई की सड़कें बदहाल, BMC को मिली 4 हजार शिकायतें

338 लोगों से कर लिया गया संपर्क

सरकार की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने इन 404 लोगों में से 338 लोगों से संपर्क कर लिया है और उनके सुरक्षित होने की पुष्टि की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को उन 149 भारतीय नागरिकों की सूची भी सौंपी है जो अभी चीन/तिब्बत इलाके में हैं. चूंकि ये लोग महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों से हैं, इसलिए अधिकारी संबंधित जिला प्रशासनों के जरिये उनकी जानकारी इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं.

60 लोगों के ग्रुप से नहीं हो पा रहा संपर्क

रिपोर्ट के मुताबिक, नागपुर के 105 नागरिक पहले ही भारत लौट चुके हैं और वे उन 404 लोगों का हिस्सा थे, जिनके सुरक्षित होने की खबर मिली थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि 60 नागरिकों ने मुंबई की एक ट्रेवल कंपनी के जरिये नेपाल की यात्रा की थी और अधिकारियों का इस ग्रुप से अभी तक सीधा संपर्क नहीं हो पाया है.

लापता नागरिकों का पता लगाने की कोशिश

रिपोर्ट के अनुसार, छह अन्य नागरिकों के बारे में जानकारी एक ऑनलाइन लिंक के जरिये मिली, लेकिन अधिकारी उनसे भी संपर्क नहीं कर सके. राज्य आपात अभियान केंद्र, विदेश मंत्रालय के नियंत्रण के साथ तालमेल बिठा रहा है और नियमित रूप से अद्यतन सूची भेज रहा है. जरूरत के हिसाब से प्रभावित जगहों पर बचाव दल तैनात किए गए हैं, जबकि लापता नागरिकों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं.

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About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Nepal News MAHARASHTRA NEWS
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