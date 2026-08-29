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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबिहारी-कश्मीरी पंडितों पर टिप्पणी से घिरे समय रैना, BJP बोली- 'षड्यंत्र के तहत...'

बिहारी-कश्मीरी पंडितों पर टिप्पणी से घिरे समय रैना, BJP बोली- 'षड्यंत्र के तहत...'

बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि कलाकार की सीमाएं होती हैं. किसी की भावना को कोई आहत करे तो ऐसी कला को कला नहीं कहा जाएगा. समय रैना हों या अन्य कोई कलाकार हों, ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए टारगेट करते हैं.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 29 Aug 2026 07:22 PM (IST)
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'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक और एपिसोड को लेकर कॉमेडियन समय रैना फिर विवादों में घिर गए हैं. रैना के शो में बिहारी और कश्मीरी पंडितों पर किए गए मजाक को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी नेता राम कदम ने कथित टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये षड्यंत्र के तहत जानबूझकर पब्लिसिटी पाने के लिए किसी को टारगेट करते हैं. उन्होंने सरकार से कानून बनाकर ऐसे लोगों को जेल भेजने की भी मांग की.

कलाकार की हदें होती हैं- राम कदम

बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, ''कलाकार का हम सम्मान करते हैं लेकिन उसकी एक सीमाएं होती हैं, हदें होती हैं. किसी की श्रद्धा, आस्था और भावना को कोई आहत करे तो ऐसी कला को कला नहीं कहा जाएगा. समय रैना हों या अन्य कोई कलाकार हों, हमने अतीत में भी देखा है और वर्तमान में भी देख रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत जानबूझकर पब्लिसिटी पाने के लिए ये किसी को टारगेट करते हैं.''

ये सोच समझकर किया गया पब्लिसिटी स्टंट- राम कदम

उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि क्या आप कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाओगे, बिहारी भाइयों का मजाक उड़ाओगे? बीजेपी विधायक ने आगे कहा, ''ये सोच समझकर किया गया पब्लिसिटी स्टंट है. माफी मांगकर कहानी का अंत हो जाता है, इस बीच ये इतनी पब्लिसिटी कर लेते हैं कि आगे की दुकानदारी अपने आप चलती है, वो फिल्म हो, सीरियल हो या फिर समय रैना जैसा कोई कलाकार हो. 

'समय रैना जैसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने की जरूरत'

राम कदम ने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार कड़ा से कड़ा कानून बनाए कि ऐसी घिनौनी मानसिकता को बैन कर दिया जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए. सरकार जरूर कानून का प्रावधान करेगी लेकिन उससे पहले जनता को भी इस बारे में सोचना चाहिए. अगर हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म का या किसी भी श्रद्धा-आस्था को अपमानित करने वाला किसी का बयान है, फिल्म है या सीरियल है तो जनता को ही उसे सोशल मीडिया पर बहिष्कार कर देना चाहिए. 

उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से भविष्य में कोई ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं करेगा. उसके बाद फिर कोई कॉमेडियन इस तरह से कश्मीरी पंडित पर या किसी अन्य का मजाक उड़ाने की बात नहीं करेगा. सही मायने में यही उनके लिए सजा है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 29 Aug 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
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