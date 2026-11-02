'मोदी को नहीं जाने देंगे', राहुल गांधी से बोला शिंदे गुट- अरे कहना क्या चाहते हो?

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और कथित वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भव्य रैली हुई. रविवार, 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इस रैली का आयोजन किया गया था, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया. राहुल गांधी ने कहा, "नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा सकते. अगर जाना भी चाहेंगे, हम उन्हें नहीं जाने देंगे."

राहुल गांधी के इस बयान पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने तंज कसा है. आनंद दुबे ने राहुल गांधी से सवाल किया है, "अरे कहना क्या चाहते हो? मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे?" दरअसल, आनंद दुबे ने कहा, "राहुल गांधी और इंडिया अलायंस भ्रमित हो गया है. कभी कहते हैं मोदी तो जाएंगे... उनके पिताजी भी जाएंगे. कभी कहते हैं कि मोदी को हम कहीं जाने नहीं देंगे. अरे कहना क्या चाहते हो? खुल के तो बोलो क्या है तुम्हारे मन में?"

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आनंद दुबे ने दिया नया नारा

शिवसेना नेता ने नया नारा देते हुए राहुल गांधी से कहा, "मोदी कहीं नहीं जाएंगे और आप सत्ता में अभी बहुत वर्षों तक नहीं आएंगे. मोदी कहीं नहीं जाएंगे और इंडी गठबंधन वालों, आप सत्ता में कभी नहीं आएंगे."

'कांग्रेस की रैली में बामुश्किल 50 हजार लोग'

वहीं, कांग्रेस की रैली को शिंदे गुट के नेता ने 'फ्लॉप शो' बताया. आनंद दुबे का कहना है, "10 लाख लोगों की बात करने वाले लोग 50-60 हजार पर सिमट गए. वो भी इतनी बड़ी तैयारी कर गए. ट्रेनों से लोगों को ला रहे हो, बसों से लोगों को ला रहे हो. हरियाणा, उत्तर प्रदेश से, पंजाब, हिमाचल से, उत्तराखंड से इतनी कोशिश करके भी 50-60 हजार आदमी जमा करने में पसीना बह गया."

इंडिया गठबंधन पर शिंदे गुट का हमला

एकनाथ शिंदे के नेता का यह भी कहना है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ठगों का बंधन है. ये अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, महारैलियां कर रहे हैं. ये कोई लोकतंत्र बचाने की रैलियां नहीं हैं.

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