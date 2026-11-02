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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मोदी को नहीं जाने देंगे', राहुल गांधी से बोला शिंदे गुट- अरे कहना क्या चाहते हो?

'मोदी को नहीं जाने देंगे', राहुल गांधी से बोला शिंदे गुट- अरे कहना क्या चाहते हो?

राहुल गांधी की रैली में 'मोदी कहीं नहीं जा सकते' बयान पर शिंदे गुट के आनंद दुबे ने तंज कसा. उन्होंने कांग्रेस को भ्रमित, रैली को 'फ्लॉप शो' और इंडिया गठबंधन को 'ठगों का बंधन' बताया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Nov 2026 09:16 AM (IST)
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भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और कथित वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भव्य रैली हुई. रविवार, 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इस रैली का आयोजन किया गया था, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया. राहुल गांधी ने कहा, "नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा सकते. अगर जाना भी चाहेंगे, हम उन्हें नहीं जाने देंगे."

राहुल गांधी के इस बयान पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने तंज कसा है. आनंद दुबे ने राहुल गांधी से सवाल किया है, "अरे कहना क्या चाहते हो? मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे?" दरअसल, आनंद दुबे ने कहा, "राहुल गांधी और इंडिया अलायंस भ्रमित हो गया है. कभी कहते हैं मोदी तो जाएंगे... उनके पिताजी भी जाएंगे. कभी कहते हैं कि मोदी को हम कहीं जाने नहीं देंगे. अरे कहना क्या चाहते हो? खुल के तो बोलो क्या है तुम्हारे मन में?"

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आनंद दुबे ने दिया नया नारा

शिवसेना नेता ने नया नारा देते हुए राहुल गांधी से कहा, "मोदी कहीं नहीं जाएंगे और आप सत्ता में अभी बहुत वर्षों तक नहीं आएंगे. मोदी कहीं नहीं जाएंगे और इंडी गठबंधन वालों, आप सत्ता में कभी नहीं आएंगे."

'कांग्रेस की रैली में बामुश्किल 50 हजार लोग'

वहीं, कांग्रेस की रैली को शिंदे गुट के नेता ने 'फ्लॉप शो' बताया. आनंद दुबे का कहना है, "10 लाख लोगों की बात करने वाले लोग 50-60 हजार पर सिमट गए. वो भी इतनी बड़ी तैयारी कर गए. ट्रेनों से लोगों को ला रहे हो, बसों से लोगों को ला रहे हो. हरियाणा, उत्तर प्रदेश से, पंजाब, हिमाचल से, उत्तराखंड से इतनी कोशिश करके भी 50-60 हजार आदमी जमा करने में पसीना बह गया."

इंडिया गठबंधन पर शिंदे गुट का हमला

एकनाथ शिंदे के नेता का यह भी कहना है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ठगों का बंधन है. ये अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, महारैलियां कर रहे हैं. ये कोई लोकतंत्र बचाने की रैलियां नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: PM मोदी की तारीफ वाले बयान पर संजय राउत बोले- क्या वो मेरे व्यक्तिगत दुश्मन?

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 02 Nov 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Narendra Modi Rahul Gandhi Congress Rally Eknath Shinde Shiv Sena MAHARASHTRA NEWS Anand Dubey
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