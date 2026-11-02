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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनागपुर में पुलिस कमिश्नर की फोटो लगाकर 1.4 करोड़ की ठगी, दो साइबर ठग गिरफ्तार

नागपुर में पुलिस कमिश्नर की फोटो लगाकर 1.4 करोड़ की ठगी, दो साइबर ठग गिरफ्तार

नागपुर में साइबर ठगों ने पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल की फोटो और आवाज का इस्तेमाल कर एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट किया. उससे 1.4 करोड़ रुपये ठग लिए.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 02 Nov 2026 08:32 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नागपुर में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां दो ठगों ने पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल की तस्वीर और आवाज का गलत इस्तेमाल कर एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट कर लिया. इसके बाद उसे जांच एजेंसी का डर दिखाकर 1.4 करोड़ रुपये की ठगी कर ली. हैरानी की बात यह है कि ठगों ने वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस और जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर पूरी वारदात को अंजाम दिया. हालांकि, नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, नागपुर के दीनदयाल इलाके में रहने वाले प्रवीर कुमार तालुकदार को साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया. आरोपियों ने पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वीडियो कॉल किया.

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पुलिस कमिश्नर की तस्वीर और उनकी आवाज की नकल देखकर पीड़ित को लगा कि वह किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात कर रहा है. ठगों ने इसी भरोसे का फायदा उठाया और उन्हें डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया. आरोपियों ने खुद को जांच एजेंसी से जुड़ा अधिकारी बताते हुए पीड़ित पर दबाव बनाया.

NIA अधिकारी के नाम पर डराया, RTGS से मंगाए पैसे

ठगों ने पीड़ित को NIA के प्रदीप जायसवाल के नाम का इस्तेमाल करके धमकाया. उसे जांच और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया गया. लगातार दबाव बनाने के बाद आरोपियों ने RTGS के जरिए अलग-अलग रकम ट्रांसफर करवा ली. इस तरह पीड़ित से कुल 1.4 करोड़ रुपये ठग लिए गए.

उत्तर प्रदेश से पकड़े गए दोनों आरोपी

मामले की जानकारी मिलने के बाद नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल सक्रिय हुई. पुलिस ने तकनीकी जांच और अन्य सुरागों के आधार पर दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिनेश अवभाई रावरिया और अरविंद कांजी गाला के रूप में हुई है.

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इस मामले ने एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही साइबर ठगी को लेकर चिंता बढ़ा दी है. ठग अब पुलिस और सरकारी अधिकारियों की तस्वीरों के साथ उनकी आवाज की नकल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं.

पुलिस का कहना है कि किसी भी अनजान वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस, CBI या NIA अधिकारी बताने वाले व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NAGPUR NEWS
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