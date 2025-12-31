मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव 2026 के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. 227 वार्डों के लिए कुल 2516 उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव लड़ने के लिए नगर निगम ने कुल 11,391 आवेदन पत्र वितरित किए थे. इससे साफ है कि इस बार मुकाबला कड़ा रहने वाला है.

डिवीजनवार नामांकन का हाल

नामांकन के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक उम्मीदवार M ईस्ट डिवीजन से सामने आए हैं. इस डिवीजन में कुल 182 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. वहीं सबसे कम नामांकन R सेंट्रल डिवीजन से हुए हैं. यहां केवल 51 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

जिन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, उनकी स्क्रूटनी आज की जाएगी. मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 के लिए भाजपा, शिवसेना ठाकरे समूह, शिंदे समूह, एमएनएस, कांग्रेस और एनसीपी के विभिन्न गुटों ने उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है. सभी दलों की पूरी सूची एक क्लिक पर उपलब्ध कराई गई है.

मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 के लिए भाजपा उम्मीदवारों की अब तक की सूची - (भाजपा उम्मीदवार सूची बीएमसी चुनाव 2026)



1. वार्ड नंबर 2 - तेजस्वी घोसालकर

2. वार्ड नंबर 3 - प्रकाश दरेकर

3. वार्ड नंबर 7 - गणेश खांकर

4. वार्ड नंबर 8 - योगिता पाटिल

5. वार्ड नंबर 9 - शिवानंद शेट्टी

6. वार्ड नंबर 10 - जितेंद्र पटेल

7. वार्ड नंबर 13 - रानी त्रिवेदी

8. वार्ड नंबर 14 - सीमा शिंदे

9. वार्ड नंबर 15 - जिग्ना शाह

10. वार्ड क्रमांक 16 - श्वेता कोरगांवकर

11. वार्ड क्रमांक 17 - शिल्पा सांगोरे

12. वार्ड क्रमांक 19 - ध्यान कवथनकर

13. वार्ड क्रमांक 20 - बाला तावड़े

14. वार्ड क्रमांक 21 - लीना डेहरेकर

15. वार्ड क्रमांक 22 - हेमांशु पारेख

16. वार्ड क्रमांक 23 - शिवकुमार झा

17. वार्ड क्रमांक. 24 - स्वाति जयसवाल

18. वार्ड क्रमांक 25 - निशा पारुलेकर

19. वार्ड क्रमांक 26 - प्रीतम खंडागले

20. वार्ड क्रमांक 27 - नीलम गुरव

21. वार्ड क्रमांक 29 - नितिन चौहान

22. वार्ड क्रमांक 30 - धवल वोरा

23. वार्ड क्रमांक 31 - मनीषा यादव

24. वार्ड क्रमांक 33 - उज्ज्वला वैती

25. वार्ड क्रमांक. 34 - सैमुअल डेनिस (शिंदे द्वारा नहीं भरा गया)

26. वार्ड क्रमांक 35 - योगेश वर्मा

27. वार्ड क्रमांक 36 - सिद्धार्थ शर्मा

28. वार्ड क्रमांक 37 - प्रतिभा शिंदे

29. वार्ड क्रमांक 40 - संजय अवहाद

30. वार्ड क्रमांक 43 - विनोद मिश्रा

31. वार्ड क्रमांक 44 - संगीता ज्ञानमूर्ति शर्मा

32. वार्ड क्रमांक 45 - संजय कांबले

33. वार्ड क्रमांक 46 - योगिता कोली

34. वार्ड नंबर 47 - तेजिंदर सिंह तिवाणा

35. वार्ड नंबर 49 - सुमित्रा म्हात्रे

36. वार्ड नंबर 50 - विक्रम राजपूत

37. वार्ड नंबर 52 - प्रीति सातम

38. वार्ड नंबर 54 - विप्लव अवसरे

39. वार्ड नंबर 55 - हर्ष पटेल

40. वार्ड नंबर 56 - राजुल समीर देसाई

41. वार्ड नंबर 57 - श्रीकला पिल्ले

42. वार्ड क्रमांक 58 - संदीप पटेल

43. वार्ड क्रमांक 59 - योगीराज दाभाडकर

44. वार्ड क्रमांक 60 - सयाली कुलकर्णी

45. वार्ड क्रमांक 63 - रूपेश सावरकर

46. वार्ड क्रमांक 64 - सरिता राजापुरे

47. वार्ड क्रमांक 65 - विठ्ठल बांदेरी

48. वार्ड क्रमांक 66 - आरती पंड्या

49. वार्ड संख्या 67 - दीपक कोटेकर

50. वार्ड क्रमांक 68 - रोहन राठौड़

51. वार्ड क्रमांक 69 - सुधा सिंह

52. वार्ड क्रमांक 70 - अनीश मकवानी

53. वार्ड क्रमांक 71 - सुनीता मेहता

54. वार्ड क्रमांक 72 - ममता यादव

55. वार्ड क्रमांक 74 - उज्ज्वला मोदक

56. वार्ड क्रमांक 75 - उमेश राणे

57. वार्ड क्रमांक 76 - प्रकाश मुसले

58. वार्ड क्रमांक 80 - दिशा यादव

59. वार्ड क्रमांक 81 - केसरबेन पटेल

60. वार्ड क्रमांक 82 - जगदीश्वरी अमीन

61. वार्ड नंबर 84 - अंजलि सामंत

62. वार्ड नंबर 85 - मिलिंद शिंदे

63. वार्ड नंबर 87 - महेश पारकर

64. वार्ड नंबर 88 - प्रज्ञा सामंत

65. वार्ड नंबर 90 - ज्योति उपाध्याय

66. वार्ड नंबर 95 - सुहास आदिवरेकर

67. वार्ड नंबर 97 - हेतल गाला

68. वार्ड नंबर 98 - अलका केरकर

69. वार्ड नंबर 99 - जितेंद्र राऊत

70. वार्ड नंबर 100 - स्वप्ना म्हात्रे

71. वार्ड नंबर 101 - अनुश्री घोडके

72. वार्ड नंबर 102 - नीलेश हैंडगर

73. वार्ड नंबर 103 - हेतल गाला मोरवेकर

74. वार्ड नंबर 104 - प्रकाश गंगाधरे

75. वार्ड नंबर 105 - अनिता वैती

76. वार्ड नंबर 116 - जागृति पाटिल

77. वार्ड क्रमांक 122 - चंदन शर्मा

78. वार्ड क्रमांक 123 - अनिल निर्मले

79. वार्ड क्रमांक 126 - अर्चना भालेराव

81. वार्ड क्रमांक 127 - अलका भगत

82. वार्ड क्रमांक 129 - अश्विनी मेट

83. वार्ड क्रमांक 130 - धर्मेश गिरी

84. वार्ड क्रमांक 131 - राखी जाधव

85. वार्ड क्रमांक 132 - ऋतु तावड़े

86. वार्ड क्रमांक 135 - नवनाथ बन

87. वार्ड क्रमांक 141 - श्रुतिका किशोर मोरे

88. वार्ड क्रमांक 144 - दिनेश उर्फ ​​बब्लू पांचाल

89. वार्ड क्रमांक 149 - सुषम सावंत

90. वार्ड क्रमांक 150 - वनिता कोकरे

91. वार्ड क्रमांक 151 - कशिश फुलवारिया

92. वार्ड क्रमांक. 152 - आशा मराठे

93. वार्ड क्रमांक 154 - महादेव शिगवान

94. वार्ड क्रमांक 155 - वर्षा शेट्टी

95. वार्ड क्रमांक 157 - आशाताई तायडे

96. वार्ड क्रमांक 158 - आकांक्षा शेट्टी

97. वार्ड क्रमांक 159 - प्रकाश मोरे

98. वार्ड क्रमांक 164 - हरीश भांडिरगे

99. वार्ड क्रमांक 165 - रूपेश पवार

100. वार्ड क्रमांक 168 - अनुराधा पेडणेकर

100. वार्ड क्रमांक 170 - रंजीता दिवेकर

102. वार्ड क्रमांक 172 - राजश्री शिरवाडकर

103. वार्ड क्रमांक 174 - साक्षी कनोजिया

104. वार्ड क्रमांक 176 - रेखा यादव

105. वार्ड क्रमांक 177 - कल्पेश जैसल कोठारी

106. वार्ड क्रमांक 182 - राजन पारकर

107. वार्ड क्रमांक 185 - रवि राजा

108. वार्ड क्रमांक 186 - नीला सोनावणे

109. वार्ड क्रमांक 189 - मंगला गायकवाड़

110. वार्ड क्रमांक 190 - शीतल गंभीर देसाई

111. वार्ड क्रमांक 195 - राजेश कंगने (वर्ली निर्वाचन क्षेत्र)

112. वार्ड क्रमांक. 196 - सोनाली सावंत

115. वार्ड संख्या 200 - संदीप पानसंदे

116. वार्ड क्रमांक 202 - पार्थ बावकर

117. वार्ड क्रमांक 205 - वर्षा गणेश शिंदे

118. वार्ड क्रमांक 207 - रोहिदास लोखंडे

119. वार्ड क्रमांक 210 - संतोष राणे

120. वार्ड क्रमांक 212 - मंदिकिनी खामकर (आवेदन जांच)

121. वार्ड क्रमांक 214 - अजय पाटिल

122. वार्ड क्रमांक 215 - संतोष ढोले

123. वार्ड क्रमांक 216 - गौरी नरवणकर

124. वार्ड क्रमांक 217 - गौरांग जावेरी

125. वार्ड क्रमांक 218 - स्नेहल तेंदुलकर

126 वार्ड क्रमांक 219 - सनी सनप

127. वार्ड क्रमांक 220 - दीपाली कुलथे

128. वार्ड क्रमांक 221 - आकाश पुरोहित

129. वार्ड क्रमांक 222 - रीता मकवाना

130. वार्ड क्रमांक 225 - हर्षिदा नार्वेकर

131. वार्ड क्रमांक 226 - मकरंद नार्वेकर

132. वार्ड क्रमांक 227 - गौरव शिवलकर-नार्वेकर

मुंबई नगर निगम के लिए शिवसेना ठाकरे समूह की अब तक की उम्मीदवारों की सूची -

1) वार्ड नंबर 1 - फोरम परमार

2) वार्ड नंबर 2 - धनश्री कोलगे

3) वार्ड नंबर 3 - रोशनी गायकवाड़

4) वार्ड नंबर 4 - राजू मुल्ला

5) वार्ड नंबर 5 - सुजाता पाटेकर

6) वार्ड नंबर 7 - सौरभ घोसालकर

7) वार्ड नंबर 9 - संजय भोसले

8) वार्ड नंबर 12 - सारिका झोरे

9) वार्ड नंबर 13 - असावरी पाटिल

10) वार्ड नंबर 16 - स्वाति बोरकर

11) वार्ड नंबर 19 - लीना गुधेकर

12) वार्ड नंबर 25 - माधुरी भोईर

13) वार्ड नंबर 26 - धर्मेंद्र काले

14) वार्ड नंबर 29 - सचिन पाटिल

15) वार्ड नंबर 39 - पुष्पा कलंबे

16) वार्ड नंबर 40 - तुलसीराम शिंदे

17) वार्ड नंबर। 41 - सुहास वाडकर

18) वार्ड नंबर 47 - शंकर गुरव

19) वार्ड नंबर 49 - संगीता सुतार

20) वार्ड नंबर 52 - सुप्रिया गढ़वे

21) वार्ड नंबर 54 - अंकित प्रभु

22) वार्ड नंबर 56 - लक्ष्मी भाटिया

23) वार्ड नंबर 57 - रोहन शिंदे

24) वार्ड नंबर 59 - शैलेश फणसे

25) वार्ड नंबर. 60 - मेघना विशाल काकड़े माने

26) वार्ड नंबर 61 - सेजल दयानंद सावंत

27) वार्ड नंबर 62 - जीशान चंगेज मुल्तानी

28) वार्ड नंबर 63 - देवेंद्र (बाला) अंबरकर

29) वार्ड नंबर 64 - सबा हारून खान

30) वार्ड नंबर 65 - प्रसाद आयरे

31) वार्ड नंबर 75 - प्रमोद सावंत

32) वार्ड नंबर 77 – शिवानी परब

33) वार्ड नंबर 79 - मानसी जुवतकर

34) वार्ड नंबर 87 - पूजा महादेश्वर

35) वार्ड नंबर 89 - गीतेश राऊत

36) वार्ड नंबर 93 - रोहिणी कांबले

37) वार्ड नंबर 95 - हरि शास्त्री

38) वार्ड नंबर 100 - साधना वरस्कर

39) वार्ड नंबर 101 - अक्षता टंडन

40) वार्ड नंबर 105 - अर्चना चौरे

41) वार्ड नंबर 109 - सुरेश शिंदे

42) वार्ड नंबर 111 - दीपक सावंत

43) वार्ड नंबर 114 - राजोल पाटिल

44) वार्ड नंबर 117 - श्वेता पावस्कर

45) वार्ड नंबर 118 - सुनीता जाधव

46) वार्ड नंबर 120 - विश्वास शिंदे

47) वार्ड नंबर 122 - नीलेश सालुंखे

48) वार्ड नंबर 123 - सुनील मोरे

49) वार्ड नंबर 124 - सकीना शेख

50) वार्ड नंबर 125 - सतीश पवार

51) वार्ड नंबर 126 - शिल्पा भोसले

52) वार्ड नंबर 127 - स्वरूपा पाटिल

53) वार्ड नंबर 130 - आनंद कोठावड़े

54) वार्ड नंबर 132 - क्रांति मोहिते

55) वार्ड नंबर. 134 - सकीना बानो

56) वार्ड क्रमांक 135 - समीक्षा साकरे

57) वार्ड क्रमांक 137 - महादेव अंबेकर

58) वार्ड क्रमांक 138 - अर्जुन शिंदे

59) वार्ड क्रमांक 141 - विट्ठल लोकरे

60) वार्ड क्रमांक 142 - सुनंदा लोकरे

61) वार्ड नंबर 144 - निमिष भोसले

62) वार्ड नंबर 148 - प्रमोद शिंदे

63) वार्ड नंबर 153 - मीनाक्षी पाटणकर

64) वार्ड नंबर 155 - स्नेहल शिवकर

65) वार्ड नंबर 156 - संजना संतोष कासले

66) वार्ड नंबर 157 - डॉ. सरिता म्हस्के

67) वार्ड नंबर 158 - चित्रा सोमनाथ सांगले

68) वार्ड नंबर 160 - राजेंद्र पाखरे

69) वार्ड नंबर 163 - संगीता सावंत

70) वार्ड नंबर 164 - साईनाथ साधु कटके

71) वार्ड नंबर 167 - सुवर्णा मोरे

72) वार्ड नंबर 168 - सुधीर खाटू वार्ड

73) वार्ड नंबर 169 - प्रवीणा मोराजकर

74) वार्ड नंबर 172 - माधुरी भिसे

75) वार्ड नंबर 173 - प्रणिता वाघधरे

76) वार्ड नंबर 179 - दीपाली खेडेकर

77) वार्ड नंबर 180 - अस्मिता गांवकर

78) वार्ड नंबर 182 - मिलिंद वैद्य

79) वार्ड नंबर 184 - वर्षा वसंत नकाशे

80) ​​वार्ड नंबर 185 - टी. एम. जगदीश

81) वार्ड नंबर 187 - जोसेफ कोली

82) वार्ड नंबर 189 - हर्षला मोरे

83) वार्ड नंबर 190 - वैशाली पाटिल

84) वार्ड नंबर 191 - विशाखा राऊत

85) वार्ड नंबर 194 - निशिकांत शिंदे

86) वार्ड नंबर 195 - विजय भांगे

87) वार्ड नंबर 196 - पद्मजा चेंबूरकर

88) वार्ड नंबर 198 - अबोली खाडये

89) वार्ड नं. 199 - किशोरी पेडणेकर

90) वार्ड क्रमांक 200 - उर्मिला पांचाल

91) वार्ड क्रमांक 201 - रेखा कांबले

92) वार्ड क्रमांक 202 - श्रद्धा जाधव

93) वार्ड क्रमांक 203 - भारती पेडणेकर

94) वार्ड क्रमांक 204 - किरण तावड़े

95) वार्ड क्रमांक 206 - सचिन पडवाल

96) वार्ड क्रमांक 208 - रमाकांत रहाटे

97) वार्ड नंबर 210 - सोनम जमसुतकर

98) वार्ड नंबर 213 - श्रद्धा सुर्वे

99) वार्ड नंबर 215 - किरण बलसराफ

100) वार्ड नंबर 218 - गीता अहिरेकर

101) वार्ड नंबर 219 - राजेंद्र गायकवाड़

102) वार्ड नंबर 220 - संपदा मयेकर

103) वार्ड नंबर 222 - संपत ठाकुर

104) वार्ड नंबर 225 - अजिंक्य धात्रक

105) वार्ड नंबर 227 - रेहाना गफूर शेख

मुंबई में एमएनएस उम्मीदवारों की सूची - (एमएनएस उम्मीदवार सूची, मुंबई नगर निगम चुनाव)



वार्ड नंबर 8 - कस्तूरी रोहेकर

वार्ड क्रमांक 10 - विजय कृष्ण पाटिल

वार्ड नंबर 11 - कविता बागुल माने

वार्ड क्रमांक 14- पूजा कुणाल मैनकर

वार्ड क्रमांक 18 - सदिच्चा मोड़

वार्ड नंबर 20 – दिनेश साल्वी

वार्ड नंबर 21 – सोनाली देव मिश्रा

वार्ड क्रमांक 23- किरण अशोक जाधव

वार्ड नंबर 27 – आशा विष्णु चंदर

वार्ड नंबर 36- प्रशांत महादिक

वार्ड क्रमांक 38 - सुरेखा परब लोके

वार्ड नं. 46- स्नेहिता संदेश देहलीकर

वार्ड नं. 55 - शैलेन्द्र मोरे

वार्ड नंबर 58 – वीरेंद्र जाधव

वार्ड नंबर 67 - कुशल सुरेश धुरी

वार्ड नंबर 68 – संदेश देसाई

वार्ड क्रमांक 74- विद्या भारत आर्य

वार्ड नंबर 81 – शबनम शेख

वार्ड नंबर 84 – रूपाली दलवी

वार्ड नंबर 85- चेतन बेलकर

वार्ड नंबर 98 – दीप्ति काटे

वार्ड नंबर 102 – अनंत हजारे

वार्ड क्रमांक 103- दीप्ति राजेश पांचाल

वार्ड नंबर 106 - सत्यवान दलवी

वार्ड क्रमांक 110 - हरिनाक्षी मोहन चिरथ

वार्ड क्रमांक 115 - ज्योति अनिल राजभोज

वार्ड क्रमांक 119- विश्वजीत शंकर ढोलम

वार्ड क्रमांक 128- साई सन्नी शिर्के

वार्ड नंबर 129 – विजया गीते

वार्ड क्रमांक 133 - भाग्यश्री अविनाश जाधव

वार्ड नंबर 139 – शिरोमणि जीसस लिव्स

वार्ड नंबर 143 – प्रांजल राणे

वार्ड नंबर 146- राजेश पुरभे

वार्ड नंबर 149- अविनाश मायकर

वार्ड क्रमांक 150-सविता मौली थोरवे

वार्ड क्रमांक 152- सुधांशु डुनबाले

वार्ड क्रमांक 166- राजन मधुकर खैरनार

वार्ड क्रमांक 175- अर्चना दीपक कासले

वार्ड नं. 177- हेमाली परेश भन्साली

वार्ड क्रमांक 178- बजरंग देशमुख

वार्ड क्रमांक 183- पारूबाई कटके

वार्ड नंबर 188- आरिफ शेख

वार्ड नंबर 192 – यशवंत किल्लेदार

वार्ड नंबर 197 – रचना साल्वी

वार्ड क्रमांक 205 - सुप्रिया दलवी

वार्ड नं. 207-शलाका हरयाणा

वार्ड नंबर 209 – हसीना महिमकर

वार्ड क्रमांक 212- श्रावणी हल्दनकर

वार्ड नंबर 214 – मुकेश भलेराव

वार्ड नंबर 216- राजश्री नगर

वार्ड क्रमांक 217- नीलेश शिरधनकर

वार्ड क्रमांक 223 - प्रशांत गांधी

वार्ड नंबर 226- बबन महादिक



मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे समूह के उम्मीदवारों की सूची - (शिवसेना शिंदे समूह के उम्मीदवारों की सूची, बीएमसी चुनाव 2026)



वनिता नारवणकर- वार्ड क्रमांक 197

अमे घोले (वडाला)

पल्लवी सरमलकर (बांद्रा)

प्रीति पाटनकर- वार्ड नंबर 192

मिनल तुर्दे- वार्ड संख्या 166

अश्विनी माटेकर (वार्ड 156)

किरण लैंडेज (वार्ड 160)

वाजिद कुरैशी (वार्ड 162)

शैला लांडे (वार्ड 163)

विजय शिंदे (वार्ड 161)

सुवर्णा करंजे (कंजूर-भांडुप)

डॉ. अदिति खुरसांगे (वार्ड 11)

परमेश्वर कदम (वार्ड 133)

पुष्पा कोली (वडाला)

अश्विनी हांडे (भटवाड़ी-घाटकोपर)

राजुल पटेल (जोगेश्वरी)

यामिनी जाधव- वार्ड नंबर 209

समाधान सरवणकर- वार्ड क्रमांक 194

अनिल कोकिल- वार्ड नंबर 204

वर्षा गणेश शिंदे - वार्ड संख्या 205

विजय लिपारे- वार्ड नंबर 208

प्रिया सरवणकर गुरव- वार्ड क्रमांक 191

दीप्ति वायकर-पोटनीस- वार्ड क्रमांक 73

संजना घड़ी- वार्ड नंबर 4

प्रकाश सर्वे- वार्ड नंबर 5

वैशाली शेवाले, वार्ड नंबर 183

मुंबई नगर निगम के लिए एनसीपी अजीत पवार समूह के उम्मीदवारों की सूची - (एनसीपी अजीत पवार उम्मीदवार सूची, बीएमसी चुनाव 2026)



1) मनीष दुबे (वार्ड क्रमांक 3)

2) सिरिल पीटर डिसूजा (वार्ड क्रमांक 48)

3) अहमद खान (वार्ड क्रमांक 62),

4) बबन रामचन्द्र मदाने (76)

5) सुभाष जनार्दन पटाडे (86)

6) सचिन तांबे (93)

7) श्रीम। आयशा शम्स खान (96)

8) सज्जू मलिक (109)

9) शोभा रत्नाकर जाधव (113)

10) हरिश्चंद्र बबलिंग जंगम (125)

11) अक्षय मोहन पवार (135)

12) ज्योति देवीदास सदावर्ते (140)

13) रचना रवींद्र गावस (143)

14) भाग्यश्री राजेश केदारे (146)

15) सोमू चंदू पवार (148)

16) अब्दुल रशीद (कप्तान) मलिक (165)

17) चंदन धोनीराम पाटेकर (169)

18) दिशा अमित मोरे (171)

19) साबिया असलम मर्चेंट (224)

20) विलास दगडू घुले (40)

21) अजय विचारे (57)

22) हादिया फैजल कुरेशी (64)

23) ममता धर्मेंद्र ठाकुर (77)

24) यूसुफ अबुबकर मेमन (92)

25) अमित अंकुश पाटिल (95)

26) धनंजय पिसल (111)

27) प्रतीक्षा राजू घुगे (126)

28) नागरत्न बनकर (139)

29) चांदनी श्रीवास्तव (142)

30) दिलीप हरिश्चंद्र पाटिल (144)

31) अंकिता संदीप द्रवे (147)

32) लक्ष्मण गायकवाड़ (152)

33) डॉ. सईदा खान (168)

34) बुशरा परवीन मलिक (170)

35) वसंती मुरुगेश देवेन्द्र (175)

36) किरण रवीन्द्र शिंदे (222)

37) श्रीम। फरीन खान (197) उम्मीदवार हैं.

एनसीपी शरद पवार उम्मीदवारों की सूची, बीएमसी चुनाव 2026

सानिया शाह- 224

गणेश शिंदे- 48

अजीत रावराणे- 43

आरिफ

सैयद- 179 मंजू जयसवाल- 112

रुई खानोलकर- 170

संजय कांबले- 140

अभिजीत कांबले- 165

भरत दानानी- 107

सुफियान अंसारी- 211

मुंबई में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची - (बीएमसी चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची)



वार्ड 221 - ओपन - कोलाबा: पृथ्वीराज घेवरचंद जैन

वार्ड 224 - ओपन महिला - कोलाबा: रुखसाना नुरुलअमीन पार्क

वार्ड 213 - ओपन महिला - मुंबादेवी: नसीमा जावेद जुनेजा

वार्ड 220 - ओपन महिला - मुंबादेवी: सोनल महेश परमार

वार्ड 214 - खुला - मालाबार हिल: महेश शांताराम गवली

वार्ड 215 - अनुसूचित जाति - मालाबार हिल: भावना धीरज कोली

वार्ड 217 - ओपन - मालाबार हिल: रविकांत बावकर

वार्ड 218 - ओपन महिला - मालाबार हिल: रेखा रवीन्द्र ठाकुर

वार्ड 208 - ओबीसी - भायखला: सतीश शिवाजी खांडगे

वार्ड 209 - ओपन महिला - भायखला: राफिया अब्दुल रशीद दामुदी

वार्ड 210 - ओपन - भायखला: अनिल तुकाराम वाजे

वार्ड 212 - ओपन महिला - भायखला: नाज़िया अशफाक सिद्दीकी

वार्ड 204 - ओपन - सेवरी: नरेंद्र राजाराम अवधूत

वार्ड 219 - ओबीसी - मालाबार हिल: अनुराधा विक्की काशेलकर

वार्ड 59 - ओपन - वर्सोवा: जयेश रामदास संधे

वार्ड 61 - महिला - वर्सोवा: दिव्या अवनीश सिंह

वार्ड 62 - ओपन - वर्सोवा: सैफ अहद खान

वार्ड 63 - ओबीसी - वर्सोवा: प्रियंका गणपत सनप

वार्ड 64 - ओपन महिला - अंधेरी पश्चिम: डॉ. हुदा आदम शेख खान

वार्ड 66 - ओपन महिला - अंधेरी पश्चिम: मेहर मोहसिन हैदर

वार्ड 69 - ओबीसी - अंधेरी पश्चिम: विनोद नारायण खजने

वार्ड 71 - ओपन महिला - अंधेरी पश्चिम: राधा श्रीकांत यादव

वार्ड 81 - ओपन महिला - अंधेरी पूर्व: कविता रायसाहेब सरोज

वार्ड 77 - ओपन महिला - जोगेश्वरी: मोनिका वाडेकर

वार्ड 43 - ओपन - डिंडोशी: सुदर्शन फूलचंद सोनी

वार्ड 50 - ओबीसी - गोरेगांव: समीर बलिराम मुंगेकर

वार्ड 51 - ओपन महिला - गोरेगांव: श्रीमती। रेखा दिलीप सिंह

वार्ड 55 - ओपन - गोरेगांव: चेतन एच. भट्ट

वार्ड 57 - ओपन - गोरेगांव: गौरव अरुण राणे

वार्ड 74 - ओपन महिला - जोगेश्वरी: समिता नितिन सावंत

वार्ड 168 - ओपन - कुर्ला: सलाहकार। वसीम सिद्दीकी

वार्ड 170 - ओबीसी महिला - कुर्ला: रेशमा तबरेज़ मोमिन

वार्ड 171 - ओबीसी - कुर्ला: संतोष जाधव

वार्ड 165 - ओपन - कलिना: मोहम्मद अशरफ आज़मी

वार्ड 167 - ओबीसी महिला - कलिना: समन अरशद आज़मी

वार्ड 70 - ओबीसी - विलेपार्ले: भूपेन्द्र रमेश शिंगारे

वार्ड 156 - ओपन महिला - चांदीवली: सविता शरद पवार

वार्ड 102 - ओपन - बांद्रा पश्चिम: मिस्टर रहेबर (राजा) सिराज खान

वार्ड 90 - ओपन - कलिना: ट्यूलिप मिरांडा

वार्ड 178 - खुला - वडाला: रघुनाथ थवई

वार्ड 183 - अनुसूचित जाति महिला - धारावी: आशा दीपक काले

वार्ड 184 - ओपन महिला - धारावी: साजिदा बी बब्बू खान

वार्ड 189 - अनुसूचित जाति महिला - धारावी: वैशाली राजेश वाघमारे

वार्ड 175 - ओपन महिला - सायन कोलीवाड़ा: ललिता काचू यादव

वार्ड 179 - ओपन महिला - सायन कोलीवाड़ा: आयशा सुफियान वनु

वार्ड 150 - ओबीसी महिला - चेंबूर: वैशाली अजीत शेडकर

वार्ड 152 - अनुसूचित जाति - चेंबूर: शशिकांत बनसोडे

वार्ड 192 - खुला - माहिम: दीपक भीकाजी वाघमारे

वार्ड 144 - खुला - अणुशक्ति नगर: सचिन बबन मोहिते

वार्ड 148 - खुला - अणुशक्ति नगर: राजेंद्र जगन्नाथ माहुलकर

वार्ड 154 - खुला - चेंबूर: मुरलीकुमार चेल्लप्पन पिल्लई

वार्ड 105 - ओबीसी महिला - मुलुंड: शुभांगी वैती

वार्ड 110 - ओपन महिला - भांडुप: आशा सुरेश कोपरकर

वार्ड 130 - ओबीसी - घाटकोपर पूर्व: हरीश करकेरा

वार्ड 131 - ओपन महिला - घाटकोपर पूर्व: स्मिता खाटू

वार्ड 134 - ओपन महिला - मानखुर्द (शिवाजी नगर): बेनजीर इरफान दिवटे

वार्ड 135 - ओबीसी - मानखुर्द (शिवाजी नगर): वसंत नामदेव कुंभार

वार्ड 136 - ओबीसी - मानखुर्द (शिवाजी नगर): साहेब आलम अब्दुल कय्यूम सावंत

वार्ड 138 - ओबीसी - मानखुर्द (शिवाजी नगर): सुफियान नियाज वनु

वार्ड 140 - अनुसूचित जाति - मानखुर्द (शिवाजी नगर): प्रज्योति हंडोरे

वार्ड 142 - ओपन महिला - मानखुर्द (शिवाजी नगर): भारती धायगुडे

वार्ड 104 - ओपन - मुलुंड: हेमंत अरुण बापट

वार्ड 116 - ओपन महिला - भांडुप: संगीता प्रीतम तुलस्कर

वार्ड 137 - ओबीसी - मानखुर्द (शिवाजी नगर): निज़ामुद्दीन रेन

वार्ड 32 - ओबीसी महिला - मालाड: सिरीना ज़िको किनी

वार्ड 33 - ओबीसी महिला - मलाड: कमर जहां मोहम्मद मोइन सिद्दीकी

वार्ड 34 - ओपन - मलाड: हैदर असलम शेख

वार्ड 35 - ओपन - मलाड: पराग शाह

वार्ड 47 - ओपन - मलाड: परमिंदर सिंह भामरा

वार्ड 48 - ओपन - मलाड: रफीक इलियास शेख

वार्ड नंबर 3- प्रदीप रमाकांत चौबे (मागा ठाणे )

वार्ड नंबर 8- रत्नप्रभा जुन्नारकर (दहिसर)

वार्ड नंबर 9- साधुनंद चव्हाण (दहिसर)

वार्ड नंबर 31- बीना रामकुबेर सिंह

वार्ड नंबर 37- मीना दुबे

वार्ड नंबर 39- मधु ब्रिजेश सिंह

वार्ड नंबर 41- राहुल उगले

वार्ड नंबर 52- स्वाति एकनाथ

वार्ड नंबर 58- सूर्यकांत मिश्रा

वार्ड नंबर 60- ग्लेडिस श्रीयार

वार्ड नंबर 65- सुफियान हैदर

वार्ड नंबर 72- गायत्री गुप्ता

वार्ड नंबर 74- समिता नितिन सावंत

वार्ड नंबर 75- इमरान खलील शेख

वार्ड नंबर 78- सिद्दीकी शबाना बानो

वार्ड नंबर 79- प्रियंका मनीष मिश्रा

वार्ड नंबर 83- विनीफ्रेड बैप्टिस्ट डिसूजा

वार्ड नंबर 86- नितिन सालागरे

वार्ड नंबर 87- प्रमोद नार्वेकर

वार्ड नंबर 89- कमलेश चौरसिया

वार्ड नंबर 92- मोहम्मद. इब्राहीम

वार्ड नंबर 93- शरद दिनकर शेजवाल

वार्ड नंबर 94- सुप्रिया संतोष पाठक

वार्ड नंबर 97- गौरी छाबड़िया

वार्ड नंबर 99- सुनीता सुरेश वेवेकर

वार्ड नंबर 100- करेन डेमेलो

वार्ड नंबर 101- रेशमा जकारिया

वार्ड नंबर 103- मनीषा संतोष सोनावणे

वार्ड नंबर 109- अजय पटेल

वार्ड नंबर 112- श्रेया राकेश शेट्टी

वार्ड नंबर 120- खुशबू राजेश गुप्ता

वार्ड नंबर 126- नासिर खान

वार्ड नंबर 133- वैशाली फाल्के

वार्ड नंबर 143- शेख फरजाना रेड्डी वाशा

वार्ड नंबर 145- सुफियान अब्दुल मुबीन

वार्ड नंबर 149- गणेश अवस्थी

वार्ड नंबर 151- संगीता सुभाष भालेराव

वार्ड नंबर 159- प्रल्हाद विश्वनाथ शेट्टी

वार्ड नंबर 161- मोहम्मद इमरान अबुल हसन खान

वार्ड नंबर 162- खान मोहम्मद आमिर आरिफ

वार्ड नंबर 163- जैन सोनू शैलेश

वार्ड नंबर 166-घनश्याम भापकर

वार्ड नंबर 180- स्मिता शंकर म्हात्रे

वार्ड नंबर 181-कमलेश रामदुलार यादव (पप्पू यादव)

वार्ड नंबर 188- मरियम्मल मुथुरामलिंगम

वार्ड नंबर 187- आयशा असलम खान

वार्ड नंबर 190- दयाशंकर रामगोपाल यादव

वार्ड नंबर 200- सुरेश काले

वार्ड क्रमांक 205- अपूर्व प्रवीण सालिस्टेकर

वार्ड क्रमांक 211- खान मोहम्मद वकार निसार अहमद

वार्ड नंबर 216- राजश्री महेश भाटनकर

वार्ड नंबर 203- ज्ञानराज यशवंत निकम

मुंबई में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले समूह) के उम्मीदवारों की सूची - (मुंबई में रामदास अठावले आरपीआई के उम्मीदवार)

स्नेहा सिद्धार्थ कसारे- वार्ड क्रमांक 186

रॉबिन्सन मारन नयागाम- वार्ड नंबर 188

बापूसाहेब योहन काले- वार्ड क्रमांक 181

सचिनभाई मोहिते- वार्ड नंबर 200

रमेश शंकर सोनावणे- वार्ड क्रमांक 146

दीक्षा गायकवाड़ - वार्ड नंबर 152

ज्योति जाकते- वार्ड नंबर 155

प्रज्ञा सदाफुले- वार्ड नंबर 147

संजय डोलसे- वार्ड नंबर 153

संजय इंगले- वार्ड नंबर 154

नीलिमा मानकर- वार्ड नंबर 198

गणेश वाघमारे- वार्ड नंबर 210

विनोद कुमार साहू - वार्ड नंबर 223

मनोहर कुलकर्णी- वार्ड संख्या 214

श्रवण मोरे- वार्ड संख्या 90

मनीषा संजय डोलसे- वार्ड नंबर 153

नितिन कांबले- वार्ड नंबर 89

सचिन कसारे- वार्ड क्रमांक 93

विक्रांत विवेक पवार- 98 उत्तर मध्य मुंबई

नम्रता बालासाहेब गरुड़-उत्तर मध्य मुंबई

विनोद भाऊराव जाधव-104- उत्तर मध्य मुंबई

रागिनी प्रभाकर कांबले, 103- उत्तर पूर्व मुंबई

राजेश सोमा सरकार- 120, उत्तर पूर्व मुंबई

हेमलता सुनील मोरे- 118, उत्तर पूर्व मुंबई

राजेंद्र कृष्ण गांगुर्डे, 125, उत्तर पूर्व मुंबई

भारती भागवत डोके, 133, उत्तर पूर्व मुंबई

सतीश सिद्धार्थ चव्हाण, 140, उत्तर पूर्व मुंबई

यशोदा शिवराज कोंडे, 28, उत्तरी मुंबई

अभिजीत रमेश गायकवाड़, 26, उत्तरी मुंबई

रेशमा अबू खान, 54 उत्तरी मुंबई

शैडो संजय खंडागले 81 उत्तर पश्चिम

अजित मुसाकुट्टी, 59- उत्तर पश्चिम

जयंतीलाल वेलजी गड़ा, 65- उत्तर पश्चिम

बाबू आशापा धनगर, 63- उत्तर पश्चिम

वंदना संजय बोरोडे, 38- उत्तर पश्चिम

राधा अशोक यादव, 39- उत्तर पश्चिम

प्रेमलता जीतेन्द्र शर्मा, 40- उत्तर पश्चिम

धनराज वैद्यनाथ रोड, 43- उत्तर पश्चिम

शिल्पा बेलमाकर- वार्ड नंबर 150

चुनाव कार्यक्रम और पिछला परिणाम

बीएमसी चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित है. 23 से 30 दिसंबर तक नामांकन, 31 दिसंबर को जांच, 2 जनवरी 2026 को नाम वापसी और 3 जनवरी को अंतिम सूची जारी होगी. मतदान 15 जनवरी 2026 को होगा और मतगणना 16 जनवरी 2026 को होगी. 2017 में 227 पार्षदों में शिवसेना के 84, भाजपा के 82, कांग्रेस के 31 और अन्य दलों के पार्षद चुने गए थे.