महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. इस बीच शनिवार को मु्ंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि हम मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं होने देंगे. साटम ने कहा कि हम मुंबई में जोहरान ममदानी नहीं होने देंगे.

अमित साटम ने कार्यक्रम में भाषण के दौरान कहा, "अगर इस उमर खालिद के लिए जोहरान ममदानी चिंता व्यक्त करने वाला है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश है. दुनिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय शहरों को जिहादी, आतंकवादी और इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों ने अपने कब्ज़े में रखने के लिए एक साज़िश रची है.

उन्होंने आगे कहा, "इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय शहरों का रंग कैसे बदल गया है. और इसी प्रकार की साजिश मुंबई शहर में भी हो रही है और इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश में उद्धव ठाकरे इसके भागीदार हैं."