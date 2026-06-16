झारखंड राज्यसभा चुनाव: NDA के विधायक करेंगे 'अंतरात्मा' की आवाज पर मतदान, INDIA गठबंधन की बैठक

राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के लिए जीत की राह इतनी आसान नहीं होने वाली. नाथवानी के लिए बीजेपी के 21 विधायकों के अलावा JDU, LJP-R और AJSU जैसी पार्टी के एक-एक विधायकों को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है. इस बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने सोमवार को दावा किया कि 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में झारखंड के सभी 81 विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे.

NDA ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की जीत का भरोसा भी जताया. हालांकि, राज्य विधानसभा में विपक्षी गठबंधन के पास जरूरी संख्या बल नहीं है. दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस भी झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नाथवानी की सभी दलों के विधायकों से बातचीत करने और मिलने से कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई है.

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राज्यसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ ‘INDIA’ गठबंधन की बैठक आज

कांग्रेस के झारखंड मामलों के प्रभारी के. राजू ने बताया कि चुनाव की रणनीति तय करने के लिए 16 और 17 जून को सत्तारूढ़ ‘INDIA’ गठबंधन के विधायकों की बैठक होगी. राज्य की दो राज्यसभा सीटों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव लड़ रहे हैं.

जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 28 प्रथम वरियता के वोट हासिल करने होंगे. सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक ने कहा कि 24 विधायकों वाली बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA नाथवानी को चुनाव में नहीं जिता सकता, जब तक कि क्रॉस-वोटिंग न हो. झारखंड विधानसभा में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (INDIA) के 56 सदस्य हैं.

बीजेपी का दावा NDA एकजुट

वहीं, बीजेपी ने दावा किया कि NDA के सदस्य एकजुट हैं और उन्हें अपने समर्थित उम्मीदवार की जीत का भरोसा है. पार्टी के एक बयान के मुताबिक, बीजेपी की झारखंड इकाई के प्रमुख आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई NDA विधायकों की बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए अलग-अलग रणनीतियों पर चर्चा की गई. बैठक में नाथवानी के साथ ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) पार्टी प्रमुख सुदेश महतो और राज्य से लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा-राम विलास) के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान भी मौजूद थे. बैठक के बाद मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि नाथवानी एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं और राज्य विधानसभा के सभी 81 विधायक इस चुनाव में मतदाता हैं.

नाथवानी सभी पार्टियों से संपर्क से कर रहे संपर्क

जायसवाल ने कहा, 'वो (नाथवानी) सभी पार्टियों से संपर्क कर रहे हैं और सभी को उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा है. वह पहले भी दो बार राज्य के लिए सांसद के तौर पर काम कर चुके हैं. 18 जून को सभी विधायक अपनी समझ और अंतरात्मा की आवाज के अनुसार वोट करेंगे और परिमल नाथवानी तीसरी बार जीत हासिल करेंगे.' बीजेपी के राज्य महासचिव अमर कुमार बाउरी ने सवाल किया कि अगर कांग्रेस के पास जरूरी संख्या है, तो वह क्यों डरी हुई है.

कांग्रेस का नाथवानी के खिलाफ विरोध

ऐसा लगता है जैसे नाथवानी की सक्रियता से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है और वो नाथवानी को घेरने का एक अवसर नहीं छोड़ना चाहती है. कांग्रेस ने नाथवानी के नामांकन पत्र में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, निर्वाचन अधिकारी ने इस मांग को खारिज कर दिया. चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की.

कांग्रेस ने सीएम सोरेन के साथ की बैठक

प्रदेश प्रभारी राजू ने संवाददाताओं से कहा, 'मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक सार्थक रही. सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की बैठक 16 और 17 जून को बुलाई गई है, जिसमें राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर रणनीति पर चर्चा की जाएगी.' उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान एक ‘मॉक पोल’ (अभ्यास मतदान) कराने का भी फैसला किया गया है, ताकि मतदान प्रक्रिया को लेकर विधायकों के बीच कोई भ्रम न रहे.

दोनों राज्यसभा सीट पर ‘INDIA’ गठबंधन की जीत का भरोसा जताते हुए राजू ने कहा, 'राष्ट्रीय जनता दल (RJD)और भाकपा (माले) लिबरेशन ने चुनाव में INDIA गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की पुष्टि कर दी है.'

क्या कहते हैं नंबर?

गौर करें तो झारखंड विधानसभा में ‘INDIA’ गठबंधन के कुल 56 विधायक हैं, जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के दो विधायक शामिल हैं. वहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कुल 24 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 21 तथा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) के एक-एक विधायक शामिल हैं. लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भी एक विधायक है.

नाथवानी को जीत के लिए कम से कम 28 वोटों की संख्या की आवश्यकता होगी, लेकिन 24 वोटो के अलावा चार अन्य विधायकों का समर्थन हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला. राज्य की एक राज्यसभा सीट JMM के सह-संस्थापक शिबू सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई थी. दूसरी सीट बीजेपी सदस्य दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को पूरा होने के कारण खाली होगी.