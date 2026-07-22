झारखंड की महिला नक्सली अनिता किस्कू ने किया सरेंडर, सरकार की पुनर्वास योजना से हुईं प्रभावित

झारखंड की गिरिडीह पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है. भाकपा (माओवादी) की एरिया कमेटी सदस्य और कई मामलों में वांछित महिला नक्सली अनिता किस्कू उर्फ बबीता ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. उसने झारखंड सरकार की "नई दिशा–एक नई पहल" पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने और सामान्य जीवन जीने का फैसला किया है.

जानकारी के मुताबिक, गिरिडीह पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान करीब 30 वर्षीय अनिता किस्कू ने पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उसका स्वागत किया और सरकार की पुनर्वास नीति के बारे में जानकारी भी दी.

राहुल गांधी के धरने की वजह से परीक्षा देने देरी से पहुंचा निशिकांत दुबे का बेटा, सांसद बोले- मैं चाय, नाश्ता लेकर...

2009 में नक्सली संगठन से जुड़ीं थी अनिता

पुलिस के अनुसार, अनिता वर्ष 2009 में नक्सली संगठन से जुड़ी थी. बाद में वह भाकपा (माओवादी) की एरिया कमेटी सदस्य बन गई. उसके खिलाफ झारखंड के अलग-अलग थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या के प्रयास, पुलिस पर हमला, विस्फोटक अधिनियम, यूएपीए और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों के अलावा अन्य आपराधिक केस भी शामिल हैं.

सरकार की पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर किया सरेंडर

पुलिस का कहना है कि संगठन के भीतर होने वाले शोषण, लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियान और सरकार की पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर अनिता ने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया. उसने हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई है. गिरिडीह पुलिस ने कहा कि सरकार की नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास, आर्थिक सहायता और समाज में दोबारा सामान्य जीवन शुरू करने का अवसर दिया जाता है.

नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने में मिलेगी मदद

अधिकारियों का मानना है कि अनिता के इस फैसले से इलाके में नक्सली गतिविधियों पर और प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी, पुलिस ने उम्मीद जताई कि अनिता किस्कू के आत्मसमर्पण से अन्य नक्सली भी प्रेरित होंगे और हथियार छोड़कर शांति का रास्ता अपनाएंगे. इससे क्षेत्र में अमन-चैन और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों का विश्वास सुरक्षा व्यवस्था पर और मजबूत होगा.

Giridih News: गिरिडीह में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 6 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती