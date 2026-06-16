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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJharkhand Rajya Sabha Chunav: झारखंड राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को विधायक के टूटने का डर? होटल में शिफ्ट किए जाएंगे MLA

Jharkhand Rajya Sabha Chunav: झारखंड राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को विधायक के टूटने का डर? होटल में शिफ्ट किए जाएंगे MLA

Jharkhand Rajya Sabha Election 2026: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायकों को होटल में शिफ्ट किया जा सकता है.

Reported By : चंदन सिन्हा, रांची |  Updated at : 16 Jun 2026 12:33 PM (IST)
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झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को होने वाले मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट करने की तैयारी में है. 

सूत्रों के अनुसार एनडीए के सभी 24 विधायकों को रांची स्थित रेडिसन ब्लू होटल में ठहराया जा सकता है, जहां से उन्हें मतदान के दिन बसों के जरिए सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा. 

बीजेपी नेता बोले- हमें जानकारी नहीं

हालांकि BJP नेताओं का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी योजना की जानकारी नहीं है. वहीं, निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी के भी रेडिसन ब्लू होटल में ठहरने की खबर है. 

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दूसरी ओर, इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों की आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान की प्रक्रिया और रणनीति को लेकर विधायकों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे.

बता दें राज्य में दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार खड़े हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक-एक प्रत्याशी हैं. वहीं बीजेपी नीत एनडीए ने निर्दल प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन दिया है.

कांग्रेस ने प्रणव झा, जेएमएम ने बैद्यनाथ राम को प्रत्याशी बनाया है. उधर नाथवानी के लिए राज्यसभा पहुंचना आसान नहीं माना जा रहा है. दरअसल, विधानसभा में संख्याबल के लिहाज से महागठबंधन के पास जीत के लिए पर्याप्त संख्या बल मौजूद है.वहीं, एनडीए भी अपनी जीत का दावा कर रहा है. हालांकि नाथवानी के पक्ष में जीत के लिए अभी चार विधायकों के समर्थन की कमी का दावा किया जा रहा है.

राज्यसभा चुनाव में क्या कहता है झारखंड विधानसभा का संख्या बल?

झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई देती है. 81 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन के   56 MLA हैं, जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के 34, कांग्रेस के 16, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के 4 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के 2 MLA शामिल हैं. दूसरी ओर, एनडीए के पास 24 MLA हैं, जिनमें बीजेपी के 21 तथा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) और जनता दल (यूनाइटेड) के एक-एक MLA शामिल हैं. इसके अलावा लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JKM) का भी एक MLA है.

ऐसे में राज्यसभा चुनाव के गणित पर नजर डालें तो निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को जीत के लिए कम से कम 28 वोटों की जरूरत होगी. एनडीए के पास फिलहाल 24 MLA हैं.

About the author चंदन सिन्हा, रांची

चंदन सिन्हा राजधानी रांची से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे पिछले 10 वर्षों से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं. इससे पहले भी इन्होंने कई बड़े न्यूज चैनलों के लिए काम किया है. सियासी हो या अपराध की दुनिया की खबर, सभी पर अच्छी पकड़ है.
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Published at : 16 Jun 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Jmm BJP Congress Jharkhand News JHARKHAND POLITICS Rajya Sabha Elections 2026
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