धनबाद: प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, 10 घंटे बाद बरामद हुआ शव, पढ़ें पूरा मामला

धनबाद जिले के तोपचांची के हरिहरपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. शुक्रवार (10 अक्टूबर) को पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी गंगा ठाकुर को गिरफ्तार किया.

पुलिस को मृतक कपिल राय का शव आरोपी के घर से मिला, जिसे धान की पत्तियों (बिचाली) के नीचे छुपाया गया था. शव बरामद करने में पुलिस को ग्रामीणों के विरोध के चलते दस घंटे से अधिक समय तक मशक्कत करनी पड़ी.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, कपिल राय का अपने ही गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. बताया जाता है कि गुरुवार रात वह युवती से मिलने उसके घर गया था. उसी दौरान युवती के परिजनों ने उसे देख लिया. गुस्से में आकर उन्होंने कपिल पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव को घर के आंगन में धान की पत्तियों के नीचे छुपा दिया.

शुक्रवार सुबह जब कपिल के परिजन उसे खोजने निकले और गांव में उसकी कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. इसी बीच ग्रामीणों को पता चला कि कपिल अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और वहीं उसकी हत्या कर दी गई. खबर फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण आरोपी के घर के बाहर जुट गए और जमकर हंगामा करने लगे.

पुलिस ने आरोपी गंगा ठाकुर को किया गिरफ्तार

सूचना पर हरिहरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी गंगा ठाकुर के घर की तलाशी ली. जब पुलिस को धान की पत्तियों के नीचे से शव मिला तो स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई. ग्रामीण आरोपी को पुलिस के हवाले न कर, खुद सजा देने की मांग करने लगे. इस विरोध के कारण पुलिस शव को कब्जे में नहीं ले पाई और स्थिति को संभालने में करीब दस घंटे लग गए.

आखिरकार देर रात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाया. आरोपी गंगा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

प्रेम प्रसंग में की गई युवक की हत्या

एसडीपीओ पुरूषोतम कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग में की गई हत्या की आशंका है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है.