झारखंड: BJP के साथ जाने की अटकलों के बीच JMM के बयान ने मचाई सियासी हलचल, जानें क्या कहा?

झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच जेएमएम का बड़ा बयान सामने आया है. पार्टी के इस बयान से प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. जेएमएम के ऑफिशियल हैंडल पर लिखा गया "झारखंड झुकेगा नहीं."

दरअसल, पार्टी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सूबे की सियासी गलियों मे ये दावा किया जा रहा है है कि आने वाले दिनों में झारखंड की सत्ता के समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. वहीं इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं.

झारखंड झुकेगा नहीं. — Jharkhand Mukti Morcha (@JmmJharkhand) December 2, 2025

ऐसे समय में पार्टी की तरफ से इस तरह का बयान आना राजनीतिक तौर पर अहम हो गया है. इस बयान के बाद अब कयासों ने तूल पकड़ ली है. इससे साफ जाहिर होता है कि हेमंत सोरेन के बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीट न मिलने के बाद अंदरूनी मतभेद चल रहे हैं.

अटकलों को कांग्रेस-बीजेपी ने सिरे से किया था खारिज

राज्य में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव को लेकर कांग्रेस की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने विधायकों का ख्याल रखे, उनके कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं.

वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से प्रतुल सहदेव ने इन सभी अटकलों को निराधार करार दिया गया था. बीजेपी ने सपष्ट तौर पर कहा था कि राज्य में किसी भी कीमत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन नहीं हो सकता. हम दो समुंद्रो जैसे हैं जो कभी एक साथ नहीं दिख सकते.