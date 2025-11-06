घाटशिला उपचुनाव पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा, बोले- 'NDA उम्मीदवार के पक्ष में...'

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार (6 नवंबर) को दावा किया कि घाटशिला उपचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के पक्ष में ‘मजबूत लहर’ है. मरांडी ने घाटशिला में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने पिछले कुछ सप्ताह में प्रत्येक बूथ और पंचायत में मतदाताओं से संपर्क किया है और प्रत्येक पंचायत में सम्मेलन भी आयोजित किए हैं.

झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मरांडी ने कहा, ‘‘मैंने व्यक्तिगत रूप से कई पंचायत सम्मेलनों में हिस्सा लिया है. लोगों की भावनाओं से स्पष्ट है कि भाजपा और राजग उम्मीदवार के पक्ष में मजबूत लहर है और वह उपचुनाव में भारी अंतर से जीत हासिल करेंगे.’’

घाटशिला सीट पर 11 नवंबर को मतदान

झारखंड विधानसभा चुनाव-2024 में बाबूलाल सोरेन झामुमो के रामदास सोरेन से 22,000 से ज्यादा मतों से हार गए. रामदास सोरेन का 15 अगस्त को दिल्ली के एक अस्पताल में मस्तिष्काघात के इलाज के दौरान निधन हो गया था, जिसके कारण रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया है. घाटशिला सीट पर 11 नवंबर को मतदान होगा जबकि 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी.

रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन घाटशिला उपचुनाव के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा समर्थित झामुमो उम्मीदवार हैं. मरांडी ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और घाटशिला सहित पूरे राज्य में ‘बांग्लादेशी घुसपैठियों’ को अवैध रूप से बसने को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया.

बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर लगाया आरोप

मरांडी ने आरोप लगाया, ‘‘रेत खनन के अधिकार से कभी ग्राम सभाओं और स्थानीय युवाओं को लाभ होता था, अब ये अधिकार बड़े ठेकेदार समूहों को सौंप दिए गए हैं. यहां तक कि शराब की दुकानों के आवंटन और खनिज से जुड़ी अन्य गतिविधियों पर भी बाहरी नेटवर्क का नियंत्रण है, जिसके परिणामस्वरूप बेरोज़गारी बढ़ रही है और स्थानीय युवा काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं.’’

उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और खनिजों की लूट में लिप्त माफियाओं को स्वयं मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है. मरांडी ने दावा किया कि 2019 और 2024 के बीच मतदाताओं के मामले में मुस्लिम आबादी में अन्य समुदायों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस वृद्धि के लिए ‘‘बांग्लादेश से अवैध रूप से आए लोग’’ जिम्मेदार हैं.