हिमाचल में नगर निगम और नगर परिषद चुनावों के लिए मतदान शुरू, लोगों में देखने को मिल रहे उत्साह

हिमाचल प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए आज (17 मई) सुबह 7:00 बजे से मतदान शुरू हो गया. प्रदेशभर में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदान शाम 3:00 बजे तक जारी रहेगा. प्रदेश की कुल 51 शहरी निकायों में चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिनमें 4 नगर निगम तथा 47 नगर परिषद और नगर पंचायतें शामिल हैं. इन निकायों के 449 वार्डों में मतदान हो रहा है.

शांतिपूर्ण ढंग से जारी है मतदान प्रक्रिया

राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि सभी मतदान दल समय पर अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी है. सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके. चुनाव प्रक्रिया के तहत नगर परिषद और नगर पंचायतों के मतों की गिनती मतदान समाप्त होने के बाद शुरू कर दी जाएगी, जबकि नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना 31 मई को होगी.

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मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे मतदाता

प्रदेशभर में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. कई स्थानों पर मतदाताओं में चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखा गया. निर्वाचन आयोग ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है. इन 51 शहरी निकायों के लिए कुल 3 लाख 60 हजार 859 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे. जिनमें 180963 पुरुष और 179882 महिला मतदाता भाग लेंगी. चुनाव में 18 वर्ष आयु पूरा कर चुके 1808 मतदाता पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे. आयोग द्वारा उक्त चुनावों के लिए 589 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहें हैं.

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