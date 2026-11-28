हिमाचल के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है.

कंगना ने यह भी कहा कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी कांग्रेस का रवैया सवालों के घेरे में है. कंगना रनौत मंडी स्थित अभिलाषी यूनिवर्सिटी में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में शिरकत करने पहुंची थीं.

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखे राजनीतिक हमले किए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ओर संविधान बचाने का नारा देती है, लेकिन दूसरी ओर उसी पार्टी ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान किया है.

कंगना रनौत ने गांधी परिवार पर साधा निशाना

कंगना ने गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस में अधिकारों और सम्मान की बात केवल गांधी परिवार तक सीमित रह गई है. पार्टी में अन्य लोगों के अधिकारों को वह महत्व नहीं दिया जाता, जिसके वे हकदार हैं.

उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी कांग्रेस की सोच और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. संविधान दिवस के कार्यक्रम में कंगना ने संविधान, बाबा साहेब आंबेडकर के योगदान और अधिकारों के महत्व का जिक्र करते हुए कांग्रेस की नीतियों पर निशाना साधा.

कंगना रनौत ने 'संविधान संवाद' कार्यक्रम में लिया हिस्सा

चैल चौक स्थित अभिलाषी विश्वविद्यालय में आयोजित 'संविधान संवाद' कार्यक्रम में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, "हमने बच्चों और छात्रों से संविधान का पालन करने, अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को प्राथमिकता देने, नागरिक भावना विकसित करने, सशस्त्र बलों का मनोबल बनाए रखने और अर्थव्यवस्था में योगदान देने की अपील की."

उन्होंने कहा, "​​हमने डॉ. बी.आर. अंबेडकर, सामाजिक समानता और महिला अधिकारों, विशेष रूप से हिंदू संहिता विधेयक में उनके योगदान को भी याद किया. बीजेपी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि महिला अधिकारों का हनन न हो."

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