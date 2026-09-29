सोनीपत: सड़क खराब, अधिकारी गायब, परेशान ग्रामीणों का अनोखा विरोध

देश में अकसर खराब और घटिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है और कभी कभी वो चर्चा का विषय बन जाता है. कुछ ऐसा ही सोनीपत में देखने को मिला है. सोनीपत में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग के विरोध में एक अनोखा प्रदर्शन किया है.

सोनीपत लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने अधिकारियों के न मिलने पर खाली कुर्सी पर सड़क में इस्तेमाल की गई सामग्री रखकर आरती उतारी. इसके साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही दोषी अधिकारी और ठेकेदार पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो कार्यालय पर ताला लगा दिया जाएगा.

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क्या है मामला?

दरअसल, सोनीपत के गांव बड़वासनी से ट्रिपल आईटी तक बनी सड़क में घटिया सामग्री के प्रयोग की शिकायत लेकर लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचे थे. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में मिट्टी का प्रयोग कर लाखों रुपये का गबन किया जा रहा है. जब ग्रामीणों को कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं मिला, तो उन्होंने सीनियर इंजीनियर के कार्यालय के बाहर पहले धरना दिया और नारेबाजी की. इसके बाद उन्होंने एक खाली कुर्सी पर सड़क में इस्तेमाल की गई घटिया सामग्री रखकर आरती उतारी. इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए अन्य श्लोकों का भी प्रयोग किया.

ग्रामिणों ने कहा- शिकायत पर नहीं लिया एक्शन

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की शिकायत उच्च अधिकारियों को शिकायत दी थी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ. इसी के खिलाफ आज लोग सोनीपत पहुंचे थे, लेकिन यहां पर भी कोई अधिकारी नहीं मिला. इसके बाद अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया गया है. वहीं, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं किया गया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पर ताला लगा देंगे.