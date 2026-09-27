सोनीपत: सतलोक आश्रम में 11 साल के बच्चे पर यौन हमला, आरोपी सेवादार गिरफ्तार

सोनीपत का सतलोक आश्रम धनाना एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार 11 साल के नाबालिग बच्चे से गंभीर यौन हमले के आरोप ने आश्रम को सवालों के घेरे में ला दिया है. आरोप आश्रम के सेवादार सचिन पर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

लेकिन सतलोक आश्रम का नाम इससे पहले भी एक बड़े विवाद के चलते देशभर में सुर्खियों में आ चुका है. साल 2014 में हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और आश्रम में मौजूद अनुयायियों के बीच हिंसक टकराव हुआ था.

पहले भी आश्रम के अन्य आरोपियों पर मामला किया गया है दर्ज

कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक उस दौरान पुलिस पर पथराव और फायरिंग हुई. पेट्रोल बम फेंके गए और सरकारी वाहनों को आग लगाई गई. इस हिंसा में 111 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इसी पुराने विवाद के बाद रामपाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले चले और रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. अब वर्षों बाद धनाना के सतलोक आश्रम में 11 साल के बच्चे से जुड़े गंभीर यौन हमले के आरोप ने एक बार फिर आश्रम को सुर्खियों में ला दिया है.

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सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के आधार पर कई धाराओं में मामला दर्ज

वहीं मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम सोनीपत जितेंद्र गहलावत ने बताया कि 23 सितंबर को सीडब्ल्यूसी ने बरोदा थाना में शिकायत दी थी कि सतलोक आश्रम में नाबालिक बच्चे के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की गई है. मामला सामने आने के बाद बच्चे की काउंसलिंग और मेडिकल कराया गया.

पिता की शिकायत और सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के आधार पर बरोदा थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 74 और पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया. गांव कासंडी निवासी आरोपी सेवादार सचिन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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