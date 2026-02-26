भिवानी के फेंसिंग खिलाड़ी ने यूनिवर्सिटी में की सुसाइड की कोशिश, नोट में क्या लिखा?

हरियाणा के सोनीपत के राई स्थित प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय (Sports University) में एक बेहद सनसनीखेज और दुखद मामला सामने आया है. यहां हॉस्टल में रहने वाले पीजी (PG) डिप्लोमा के एक छात्र ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया.

गनीमत रही कि साथी छात्रों ने उसे समय रहते फंदे पर लटकते देख लिया और तुरंत उसे सोनीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल छात्र की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.

सुसाइड नोट में प्रेम प्रसंग और धोखे का आरोप

आत्महत्या का खौफनाक कदम उठाने वाले छात्र का नाम सोनू है. घटना के बाद पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के लिए सौंप दिया है. सुसाइड नोट से प्रथम दृष्टया यह प्रेम प्रसंग में मिले धोखे का मामला प्रतीत हो रहा है. छात्र ने नोट में लिखा है कि वह एक लड़की से बात करता था, लेकिन वह लड़की उसका नाम लेकर अपने घर से भाग गई है. इसके अलावा सुसाइड नोट में कुछ अन्य व्यक्तिगत बातों का भी जिक्र किया गया है.

भिवानी का रहने वाला है फेंसिंग खिलाड़ी

घटना की सूचना मिलते ही खेल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर (VC) अशोक कुमार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी तुरंत निजी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से छात्र की हालत के बारे में जानकारी ली. वीसी अशोक कुमार ने बताया कि सोनू मूल रूप से भिवानी का रहने वाला है और पीजी डिप्लोमा का छात्र होने के साथ-साथ फेंसिंग (तलवारबाजी) का खिलाड़ी है. उन्होंने भी इस घटना के पीछे निजी कारणों और प्रेम प्रसंग की आशंका जताई है.

परिजनों को दी गई सूचना, पुलिस जांच में जुटी

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र के परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना दे दी गई है. वहीं, सोनीपत पुलिस ने सुसाइड नोट को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले के हर पहलू की बेहद गंभीरता से जांच कर रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सुसाइड नोट में जिस लड़की का जिक्र है, उसकी इस पूरे प्रकरण में क्या भूमिका है.