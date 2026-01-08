हरियाणा के रेवाड़ी में नकाबपोश चोरों ने एक सप्ताह में चोरी की तीन बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है. जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. ये तीनों वारदातें सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई हैं बावजूद इसके पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं. वहीं एक साथ हुई चोरी की इन घटनाओं के लेकर पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक ये तीनों चोरी की घटनाएं रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा में हुईं. जिनमें शुक्रवार को 7 दुकानों और दो मंदिरो को निशाना बनाया गया, सोमवार को मंदिर का ताला तोड़ तीन लाख रुपये का चांदी का छत्र और 50000 रुपये की चोरी हो गई और बीती रात 18 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया गया.

एक साथ 18 दुकानों को बनाया निशाना

देर रात खोरी बस स्टैंड पर नकाबपोश चोरों ने 18 दुकानों को अपना निशाना बनाया और तालों को तोड़कर करीबन 3 लाख रुपए के सामान व नगदी चुरा कर फरार हो गए. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. एक साथ इतनी दुकानों के ताले टूटना पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान खड़े करता है.

चोरी की वारदातों से डरे लोग

चोरी की घटना के बाद पूरे इलाके में लोगों में भय का माहौल है. हैरानी की बात है कि ये तीनों ही घटनाएं वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है बावजूद इसके पुलिस अब तक हवा में ही हाथ पैर मार रही है और अब तक एक भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

रेवाड़ी में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद स्थानीय लोग काफी डरे हुए हैं. इन इलाकों में रात्रि के समय पुलिस गश्त भी करती हैं बावजूद इसके बदमाशों में उनका डर नहीं है. लोगों ने पुलिस से इन घटनाओं के जल्द खुलासे की मांग की है.