हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: पनिहारी के पुल निर्माण पर विवाद, खट्टर सरकार की घोषणा पर सवाल, भ्रष्टाचार के लग रहे आरोप

हरियाणा: पनिहारी के पुल निर्माण पर विवाद, खट्टर सरकार की घोषणा पर सवाल, भ्रष्टाचार के लग रहे आरोप

Haryana News: सिरसा में पनिहारी गांव के ग्रामीणों ने 13 करोड़ 72 लाख की लागत वाले पुल निर्माण में धांधली का आरोप लगा है. RTI से खुलासा हुआ कि पुल को स्वीकृत मार्ग से हटाकर दूसरी दिशा में बना दिया गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 12 Oct 2025 02:15 PM (IST)
सिरसा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा को सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं. मामला गांव पनिहारी का है, जहां घग्गर नदी पर 13 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल को गलत दिशा में बनाया गया है. 

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पनिहारी से अलीका को जोड़ने वाला पुल अधिकारियों की मिलीभगत से पनिहारी से रंगा रोड की ओर बना दिया गया. इस गड़बड़ी से दर्जनभर गांवों की मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी टूट गई है और लोगों को अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है.

पुल की दिशा बदलने से टूटी गांवों की कड़ी

गांव पनिहारी के वार्ड नंबर 1 के निवासियों का कहना है कि पहले उनके घर से गांव तक की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम थी, लेकिन अब पुल गलत दिशा में बनने से उन्हें करीब 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है. ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल का टेंडर गांव पनिहारी से गांव अलीका को जोड़ने के लिए पास हुआ था, पर निर्माण कार्य पनिहारी से रंगा रोड की ओर कर दिया गया. इससे पनिहारी, अलीका और आसपास के कई गांवों के लोगों का संपर्क टूट गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया ताकि कुछ निजी हित पूरे किए जा सकें.

RTI से खुलासा, गलत जगह पर बनाया गया पुल

ग्रामीणों ने जब निर्माण कार्य में गड़बड़ी देखी, तो उन्होंने 17 जुलाई, 2025 को लोक निर्माण विभाग (PWD) से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी. विभाग से प्राप्त दस्तावेजों में यह पता लगा कि पुल का टेंडर पनिहारी से अलीका रोड के लिए पास हुआ था और इसमें कहीं भी गांव रंगा का उल्लेख नहीं था. इससे ग्रामीणों के आरोप और मजबूत हो गए कि पुल जानबूझकर गलत स्थान पर बनाया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों ने न केवल घोषणा की भावना के विपरीत काम किया बल्कि जनता के करोड़ों रुपए की परियोजना को भी गलत दिशा में मोड़ दिया.

पहले खुद बनाया था पुल, अब वो भी तोड़ा गया

ग्रामीणों ने बताया कि पुल निर्माण में देरी और अनदेखी से परेशान होकर उन्होंने पहले अपने निजी कोष से करीब 90 लाख रुपए की लागत से एक अस्थायी पुल बनाया था. लेकिन जब सरकार ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, तो अधिकारियों ने वह पुराना पुल भी तुड़वा दिया. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत और चंदे से यह पुल बनाया था ताकि स्कूल, अस्पताल और बाजार तक आसानी से पहुंच सकें, पर अब उनसे यह सुविधा भी छीन ली गई है. ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करे और पुल का निर्माण मूल स्वीकृत स्थल पनिहारी-अलीका रोड पर कराया जाए.

Published at : 12 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Sirsa News HARYANA NEWS
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: चिराग पासवान और जीतनराम मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? NDA में सीट शेयरिंग की साफ हुई तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: चिराग पासवान और जीतनराम मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? NDA में सीट शेयरिंग की साफ हुई तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए कितने करोड़ की हैं मालकिन
बिहार
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, PM मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले RJD विधायकों का इस्तीफा
शिक्षा
अब UPI से एक क्लिक में जमा होगी स्कूल फीस, केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र
ट्रेंडिंग
लोको पायलट को नहीं मिली करवाचौथ की छुट्टी तो व्रत तोड़ने स्टेशन ही पहुंच गई पत्नी, वीडियो वायरल
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
