हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार (11 अक्टूबर) को सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित खुदकुशी को लेकर शोक जताते हुए इसे बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया. उन्होंने मृतक IPS के परिवार को कड़ी कार्रवाई और न्याय का भरोसा दिया.

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, "अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा. अगर परिवार के साथ अन्याय हुआ है, तो हमारी सरकार न्याय दिलाने के लिए काम करेगी."

मामले की गहन जांच की जाएगी- नायब सिंह सैनी

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक पंचकूला में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए सीएम सैनी ने दिवंगत IPS अधिकारी के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान सीएम ने ये भी कहा, ''इस मामले की गहन जांच की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.''

IPS पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को की थी खुदकुशी

वाई पूरन कुमार 2001 बैच के IPS अधिकारी थे. उन्होंने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास में मृत पाए गए थे और शरीर पर गोली लगने के निशान मिले थे. कथित तौर पर उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर जान दे दी थी.

डीजीपी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज

चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार (09 अक्टूबर) को हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और 10 अन्य के खिलाफ IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है. यह तब हुआ जब कुमार की पत्नी, आईएएस अमनीत पी कुमार और उनके परिवार ने आईपीएस अधिकारी की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी.

इस मामले में पुलिस को 8 पेज का सुसाइड नोट भी मिला था. अपने अंतिम नोट में उन्होंने कई बड़े अधिकारियों के नाम लिए थे, उन पर जाति-आधारित भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाया था.