अंबाला में इंसानियत हुई शर्मसार, 3 बेटों ने बाप को घर से निकाला, ठंड में हाईवे पर मिला शख्स

हरियाणा के अंबाला में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना का खुलासा हुआ है. यहां पर बाप-बेटों के रिश्ते को खत्म कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल सोमवार (22 दिसंबर) देर रात इंद्रजीत नाम के व्यक्ति हाईवे के किनारे ठंड में ठिठुरता और दयनीय स्थिति में मिला.

जिसे वंदे मातरम दल की टीम नागरिक अस्पताल ले आई. तब खुलासा हुआ कि जब इंद्रजीत के पैर में इन्फेक्शन हो गया था और वो चलने में असमर्थ हो गए तो उनके तीन बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया और हाईवे किनारे छोड़ दिया. फिलहाल उनके बेटों का पता लगाने में टीम जुटी हुई है.

वंदे मातरम् दल ने किया रेस्क्यू

अंबाला में बाप बेटे के रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल अंबाला के रहने वाले इंद्रजीत देर रात हाईवे किनारे सड़क पर दयनीय स्थिति में मिले. जिसके बाद डायल 112 की टीम ने वंदे मातरम दल से संपर्क किया.

टीम ने मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को रेस्क्यू कर नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया. जिसके बाद खुलासा हुआ कि इंद्रजीत के तीन बेटे हैं और उसके पैरों में इन्फेक्शन होने के बाद वो चलने में असमर्थ हो गया था. जिसके बाद उसके बेटों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया.

अस्पताल में भर्ती शख्स से कोई मिलने नहीं आया

अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद कोई उसकी सुध लेने तक नहीं आया. जानकारी देते हुए वंदे मातरम दल के सदस्य भरत ने बताया कि देर रात डायल 112 टीम ने सूचना दी हाईवे किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति बुरी स्थिति में पड़ा हुआ है.

जिसके बाद टीम ने उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया और अब उनका उपचार जारी है. उन्होंने इंद्रजीत के परिजनों से विनती करते हुए कहा कि अपने पिता का ख्याल रखें और उनसे मिलने आए. पुलिस द्वारा आरोपी बेटों की तलाश जारी है. फिलहाल पीड़ित इंद्रजीत का अस्पताल में उपचार चल रहा है.