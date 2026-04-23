हरियाणा: भूुपेंद्र सिंह हुड्डा के 'पब्लिक मीटिंग' वाले बयान पर कुमारी सैलजा बोलीं- 'यह उनकी...'

हरियाणा की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. करनाल पहुंचीं कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं और नेताओं के बयानों पर संतुलित प्रतिक्रिया दी. भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 'पब्लिक मीटिंग होगी तो जाऊंगा' वाले बयान पर उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत सोच है और पार्टी के भीतर की बातें अलग होती हैं.

साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के दौरे का इंतजार करने की बात कही. वहीं हिसार में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सीआईए पुलिस के बीच हुए विवाद को लेकर सैलजा ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हरियाणा में हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं, यह चिंता का विषय है और लोगों के मन में असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है.

बीजेपी में खुद चल रहे आपस में झगड़े- सैलजा

जानकारी के अनुसार, आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है. बीजेपी का मुझे मालूम नहीं, अभी तक बीजेपी के लोग बैठे हैं. शायद उनमें आपस में झगड़ा ही इतने चल रहे हैं. उन्होंने कहा यह वहीं बीजेपी है जो कांग्रेस के ऊपर उंगली उठती थी. अब बीजेपी बताएं उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है. वहीं कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल बीत चुका है जिस पर कुमारी सैलजा ने कहा इस तरह के हमले कभी भी ना हो, सबको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है.देश की रक्षा सुरक्षा दुरुस्त रहे, हमारी आर्मी पर हमें पूरा विश्वास है लेकिन आर्मी को पूरा विश्वास देना सरकार का काम है.

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मछली खाते वायल वीडियो पर सैलजा ने कसा तंज

उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और मनोज तिवारी का बंगाल चुनाव के दौरान मछली खाते हुए वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है. जिस पर कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी का सबको पता है, दिखाते कुछ और है करते कुछ और है. आप वह भी देख लीजिए मैं किसी के खाने पर टिप्पणी नहीं करती, लेकिन जब लोग खुद मजाक उड़ा रहे हैं तो आप देखो.

महिलाओं के नाम पर बीजेपी कर रही राजनीति- सैलजा

सदन बुलाया जा रहा है निदा प्रस्ताव पास करने के लिए महिला आरक्षण गिरने के बाद, जिस पर कुमारी सैलजा के कहा निंदा तो बीजेपी की होनी चाहिए, जो महिलाओं के नाम पर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी क्या दिखाना चाहती है. उन्होंने कहा एकदम आप जाग जाओ और महिला आरक्षण की बात करने लगो. उन्होंने कहा कि जब 23 में हमने यह बिल पारित किया और उससे भी पहले याद दिलाना चाहूंगी. 2010 में हमने राज्यसभा में क्योंकि उससे पहले हम लोकसभा में नहीं कर पाए. हर नई लोकसभा में उसे दोबारा से लाना पड़ता है. यही कारण था राज्यसभा में 2010 में हम नहीं से पारित किया.

उन्होंने कहा कि 2010 से लेकर 2014 में जब चुनाव आया बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में यह कहा कि हम महिला आरक्षण करेंगे. 2014 से 23 तक बीजेपी सो गई और फिर 23 से 26 तक सो गए. राजनीति के तरीके से इसका फायदा उठाना पड़ता है उसे समय इन्हें ऐसी चीज याद आ जाती है.

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