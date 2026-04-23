हरियाणा: भूुपेंद्र सिंह हुड्डा के 'पब्लिक मीटिंग' वाले बयान पर कुमारी सैलजा बोलीं- 'यह उनकी...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाHaryana News: भूुपेंद्र सिंह हुड्डा के 'पब्लिक मीटिंग' वाले बयान पर कुमारी सैलजा बोलीं- 'यह उनकी...'

Haryana News: भूुपेंद्र सिंह हुड्डा के 'पब्लिक मीटिंग' वाले बयान पर कुमारी सैलजा बोलीं- 'यह उनकी...'

Karnal News In Hindi: कुमारी सैलजा ने हुड्डा बयान पर संतुलित प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बीजेपी पर अंदरूनी कलह का आरोप लगाया और कानून-व्यवस्था, महिला आरक्षण व राजनीति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.

By : मुकुल सतीजा, करनाल | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. करनाल पहुंचीं कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं और नेताओं के बयानों पर संतुलित प्रतिक्रिया दी. भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 'पब्लिक मीटिंग होगी तो जाऊंगा' वाले बयान पर उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत सोच है और पार्टी के भीतर की बातें अलग होती हैं.

साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के दौरे का इंतजार करने की बात कही. वहीं हिसार में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सीआईए पुलिस के बीच हुए विवाद को लेकर सैलजा ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हरियाणा में हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं, यह चिंता का विषय है और लोगों के मन में असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है.

बीजेपी में खुद चल रहे आपस में झगड़े- सैलजा

जानकारी के अनुसार, आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है. बीजेपी का मुझे मालूम नहीं, अभी तक बीजेपी के लोग बैठे हैं. शायद उनमें आपस में झगड़ा ही इतने चल रहे हैं. उन्होंने कहा यह वहीं बीजेपी है जो कांग्रेस के ऊपर उंगली उठती थी. अब बीजेपी बताएं उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है. वहीं कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल बीत चुका है जिस पर कुमारी सैलजा ने कहा इस तरह के हमले कभी भी ना हो, सबको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है.देश की रक्षा सुरक्षा दुरुस्त रहे, हमारी आर्मी पर हमें पूरा विश्वास है लेकिन आर्मी को पूरा विश्वास देना सरकार का काम है.

ये भी पढ़िए- बीकानेर: गन्ने के जूस में जहर, तार से घोंटा गला, नाबालिग के साथ मिलकर पत्नी पति को दी खौफनाक मौत

मछली खाते वायल वीडियो पर सैलजा ने कसा तंज

उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और मनोज तिवारी का बंगाल चुनाव के दौरान मछली खाते हुए वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है. जिस पर कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी का सबको पता है, दिखाते कुछ और है करते कुछ और है. आप वह भी देख लीजिए मैं किसी के खाने पर टिप्पणी नहीं करती, लेकिन जब लोग खुद मजाक उड़ा रहे हैं तो आप देखो.

महिलाओं के नाम पर बीजेपी कर रही राजनीति- सैलजा

सदन बुलाया जा रहा है निदा प्रस्ताव पास करने के लिए महिला आरक्षण गिरने के बाद, जिस पर कुमारी सैलजा के कहा निंदा तो बीजेपी की होनी चाहिए, जो महिलाओं के नाम पर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी क्या दिखाना चाहती है. उन्होंने कहा एकदम आप जाग जाओ और महिला आरक्षण की बात करने लगो. उन्होंने कहा कि जब 23 में हमने यह बिल पारित किया और उससे भी पहले याद दिलाना चाहूंगी. 2010 में हमने राज्यसभा में क्योंकि उससे पहले हम लोकसभा में नहीं कर पाए. हर नई लोकसभा में उसे दोबारा से लाना पड़ता है. यही कारण था राज्यसभा में 2010 में हम नहीं से पारित किया.

उन्होंने कहा कि 2010 से लेकर 2014 में जब चुनाव आया बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में यह कहा कि हम महिला आरक्षण करेंगे. 2014 से 23 तक बीजेपी सो गई और फिर 23 से 26 तक सो गए. राजनीति के तरीके से इसका फायदा उठाना पड़ता है उसे समय इन्हें ऐसी चीज याद आ जाती है.

ये भी पढ़िए- जयपुर में भीषण गर्मी, 23 अप्रैल से बदल जाएगा स्कूलों का समय, DM का आदेश जारी

About the author मुकुल सतीजा, करनाल

मुकुल सतीजा हरियाणा के करनाल की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से जुलाई 2024 से जुड़े हैं. राजनीतिक, अपराध और सामाजिक खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 23 Apr 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Kumari Selja Karnal News Haryana News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Haryana News: भूुपेंद्र सिंह हुड्डा के 'पब्लिक मीटिंग' वाले बयान पर कुमारी सैलजा बोलीं- 'यह उनकी...'
हरियाणा: भूुपेंद्र सिंह हुड्डा के 'पब्लिक मीटिंग' वाले बयान पर कुमारी सैलजा बोलीं- 'यह उनकी...'
हरियाणा
'उसके लिए देश…', पहलगाम हमले की बरसी पर छलका दर्द, शहीद विनय नरवाल को याद कर भावुक हुआ परिवार
'उसके लिए देश…', पहलगाम हमले की बरसी पर छलका दर्द, शहीद विनय नरवाल को याद कर भावुक हुआ परिवार
हरियाणा
हरियाणा के इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, प्रमोशन कोटा 20 से बढ़ाकर होगा 30%, पूरी करनी होगी ये शर्त
हरियाणा के इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, प्रमोशन कोटा 20 से बढ़ाकर होगा 30%, पूरी करनी होगी ये शर्त
हरियाणा
हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले सियासत तेज, दुष्यंत चौटाला का ऐलान- पुलिस से नहीं डरेंगे, 27 अप्रैल को...
हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले सियासत तेज, दुष्यंत चौटाला का ऐलान- पुलिस से नहीं डरेंगे, 27 अप्रैल को...
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले की बरसी पर पर्यटकों की घाटी पर सैलाब | Kashmir Terror
Chitra Tripathi: सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या है रणनीति? | Janhit | Iran US Ceasefire | Hormuz
Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Pratima Mishra: क्या ट्रंप का 'माइंड गेम' उन पर ही उल्टा पड़ा? | Bharat Ki Baat | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला Thank You? कहा- आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट... 
पाकिस्तान में बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला Thank You? कहा- आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट... 
दिल्ली NCR
दिल्ली में आसमान से बरस रही आग! पारा 42 के पार, 24 अप्रैल से लू चलने पर और बढ़ेगी परेशानी
दिल्ली में आसमान से बरस रही आग! पारा 42 के पार, 24 अप्रैल से लू चलने पर और बढ़ेगी परेशानी
आईपीएल 2026
IPL के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने जोफ्रा आर्चर, लिख डाला नया इतिहास
IPL के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने जोफ्रा आर्चर, लिख डाला नया इतिहास
बॉलीवुड
दोस्त की शादी में जूता चुराई की रस्म बनी जंग का मैदान, आर्यन खान का दिखा एक्शन अंदाज, देखें वीडियो
दोस्त की शादी में जूता चुराई की रस्म बनी जंग का मैदान, आर्यन खान का दिखा एक्शन अंदाज, देखें वीडियो
इंडिया
Explained: बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में कुल 91 लाख नाम कटने का कितना असर?
बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में 91 लाख नाम कटने का असर कितना
विश्व
पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन, शहबाज सरकार ने कहा- भारत हमें...
पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन, शहबाज सरकार ने कहा- भारत हमें...
जनरल नॉलेज
अमेरिका क्यों छोड़ना चाहते हैं 10 में से 4 भारतीय, जानें किस तरह बदल रहे वहां के हालात?
अमेरिका क्यों छोड़ना चाहते हैं 10 में से 4 भारतीय, जानें किस तरह बदल रहे वहां के हालात?
शिक्षा
UP Board Result 2026: DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट, समझें पूरा प्रोसेस
DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट, समझें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget