फरीदाबाद के होटल में महिला निशानेबाज से रेप, तीन लोग गिरफ्तार

फरीदाबाद के एक होटल में 23 वर्षीय महिला निशानेबाज के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. इस घटना ने खेल जगत और आम लोगों को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार (18 दिसंबर) को मामले की पुष्टि की.

जानकारी के अनुसार, पीड़िता एक उभरती हुई निशानेबाज है और एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फरीदाबाद आई थी. वह मंगलवार को अपनी एक महिला मित्र के साथ शहर पहुंची थी. दोनों ने प्रतियोगिता के दौरान ठहरने के लिए फरीदाबाद के एक होटल में कमरा लिया था. इसी दौरान कथित तौर पर यह वारदात हुई.

तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पीड़िता की शिकायत के आधार पर सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया. पुलिस ने होटल परिसर से ही तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सतेंद्र, गौरव और पीड़िता की महिला मित्र के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि वारदात में पीड़िता की मित्र की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसके चलते उसे भी आरोपी बनाया गया है.

होटल के खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और अन्य जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. साथ ही होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि की जा सके. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना पूर्व नियोजित थी या नहीं.

दोषियों के खिलाफ सख्त की जाएगी कानूनी कार्रवाई- पुलिस

इस मामले के सामने आने के बाद महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने आने वाली महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता जताई जा रही है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

