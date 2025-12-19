CM नायब सिंह सैनी बोले- 'हरियाणा सरकार पर जनता का नॉन-स्टॉप भरोसा, विपक्ष को हो रही दिक्कत'

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार काम करने वाली सरकार है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं और नॉन-स्टॉप विश्वास कर रहे हैं. पिछले 11 सालों में सड़क नेटवर्क को जो मजबूती मिली है, उससे कहीं न कहीं विपक्ष को दिक्कत हो रही है.

सीएम नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्न काल के दौरान विधायक मती गीता भुक्कल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे.

नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा हर बार पोस्टर लेकर आना, अखबार दिखाना, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है. राज्य सरकार काम करने वाली सरकार है. उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने सड़कों के सुदृढ़ीकरण के बारे में नहीं सोचा, जबकि पिछले 11 सालों में सड़क नेटवर्क को जो मजबूती मिली है, इसी से तो इन्हें दिक्कत आ रही है.

उन्होंने कहा कि झज्जर-छुछकवास तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे निकल रहा है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने सरकार का शुक्रिया तक नहीं किया. कम से कम इन्हें सड़कों के सुधारीकरण के लिए शुक्रिया तो अदा करना चाहिए.