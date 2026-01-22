हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BJP में शामिल होने वाली थीं BBMB अध्यक्ष की पत्नी दीप्ति त्रिपाठी, धमकियां मिलने के बाद टाला फैसला!

BJP में शामिल होने वाली थीं BBMB अध्यक्ष की पत्नी दीप्ति त्रिपाठी, धमकियां मिलने के बाद टाला फैसला!

Bhakhra Beas Management Board: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष की पत्नी दीप्ति त्रिपाठी ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से धमकी मिलने के बाद BJP में शामिल होने का फैसला टाल दिया.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 22 Jan 2026 08:24 AM (IST)
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी की पत्नी दीप्ति त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की हरियाणा इकाई में शामिल होने का अपना निर्णय टाल दिया. बुधवार, 21 जनवरी को दीप्ति ने दावा किया कि उनके परिवार को प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से धमकी भरे फोन आए थे.

कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में संलग्न होने का दावा करने वालीं दीप्ति को पंचकूला स्थित पार्टी कार्यालय में बेजीपी में शामिल होना था. दिन के दौरान, कार्यक्रम की कवरेज के लिए मीडिया को निमंत्रण भेजे गए थे. हालांकि, दीप्ति के बीजेपी में शामिल होने पर कुछ लोगों ने हैरानी जताई थी.

पिछले साल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का हरियाणा के साथ नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बीबीएमबी के साथ विवाद चल रहा है. दीप्ति ने कहा था कि वह बुधवार को बीजेपी में शामिल होने वाली हैं, क्योंकि वह पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और विकास कार्यों से प्रभावित हैं. 

मनोज त्रिपाठी को आए धमकी भरे फोन

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दीप्ति ने सियासी अशांति पैदा होने का भी दावा किया. उनका कहना है कि उनके पति मनोज त्रिपाठी के ऑफिस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए. ये बीबीएमबी के पुराने कर्मचारी हैं, जिनकी कुछ मांगें वे पूरी करवाना चाहते थे. इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसके अलावा, मनोज त्रिपाठी को प्रतिबंधित संगठनों, जैसे बब्बर खालसा और रिंदा ग्रुप से धमकियां भी मिली हैं. फिलहाल, दीप्ति त्रिपाठी के घर के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 

दीप्ति त्रिपाठी बीजेपी जॉइन करेंगी या नहीं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीप्ति त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ बुधवार शाम करीब 4.15 पर बीजेपी कार्यालय पहुंचीं, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद बाहर आ गईं. बीजेपी के पंचकूला अध्यक्ष ने जानकारी दी कि दीप्ति त्रिपाठी ने अभी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है. उन्होंने कहा कि संकेत मिल रहे हैं दीप्ति त्रिपाठी के परिवार को धमकी दी जा रही है. अभी कहा नहीं जा सकता कि वे पार्टी में कब शामिल होंगी.

Published at : 22 Jan 2026 08:17 AM (IST)
Embed widget