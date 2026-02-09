हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गुजरात: राजकोट में सुलझी 120 किलो चोरी हुई चांदी की गुत्थी, क्राइम ब्रांच ने 1 आरोपी को दबोचा

गुजरात: राजकोट में सुलझी 120 किलो चोरी हुई चांदी की गुत्थी, क्राइम ब्रांच ने 1 आरोपी को दबोचा

Rajkot News: राजकोट में 120 किलो चांदी के गहनों की चोरी का मामला सुलझा लिया गया है. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने चोरी की घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Feb 2026 10:07 PM (IST)
Preferred Sources

राजकोट में कुछ दिन पहले शक्ति सिल्वर नाम की एक फर्म से 120 किलो चांदी के गहनों की चोरी का मामला सुलझ गया है. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने चोरी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 40 किलो चोरी की चांदी भी जब्त की गई है.

राजकोट के पंचकनगर इलाके में स्थित शक्ति सिल्वर नाम की एक फर्म से 3 और 4 फरवरी को 120 किलो से ज्यादा चांदी के गहने चोरी होने की घटना सामने आई थी, जिसके बारे में अलग-अलग जगहों पर पुलिस को अलर्ट किया गया था. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने भी इस घटना को सुलझाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस की मदद से उठाया घटना से पर्दा

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस और टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी चोरी की घटना में शामिल प्रदीप प्रजापति नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी प्रदीप प्रजापति अहमदाबाद के नरोडा इलाके में रहता था. आरोपी के पास से 40 किलो से ज्यादा चांदी के गहने भी जब्त किए गए हैं.

आरोपियों से पूछताछ और पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि प्रदीप प्रजापति के मामा का बेटा मुकेश प्रजापति इस चोर का मास्टरमाइंड है. मुकेश प्रजापति के साथ तीन से चार और लोग भी इस चोरी में शामिल थे. मुकेश और दूसरों ने राजकोट में चोरी की थी, जिसके बाद मुकेश ने आरोपी प्रदीप को 40 kg चांदी सुरक्षित रखने के लिए दी थी. 

मोबाइल शॉप में काम करता है आरोपी

गिरफ्तार आरोपी प्रदीप प्रजापति गीता मंदिर के पास एक मोबाइल शॉप में काम करता है. जब मुकेश ने उसे इतनी बड़ी मात्रा में चांदी सुरक्षित रखने के लिए दी थी, तो आरोपी प्रदीप को भी पता था कि मुकेश और दूसरों ने एक बड़ी चोरी की है और मामला चोरी का है.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी मुकेश प्रजापति पहले ड्राइवर का काम करता था, इसलिए जब वह गाड़ी को अलग-अलग जगहों पर ले जा रहा था, तो मुकेश को टिप मिली कि राजकोट में शक्ति सिल्वर से बड़ी मात्रा में चांदी आई है. इसी के आधार पर मुकेश प्रजापति ने दो-तीन और लोगों के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया.

पूछताछ में हुआ ये खुलासा

पूछताछ में पता चला कि शुरुआत में मुकेश सारा कीमती सामान अहमदाबाद ले आया, जिसमें से 40 किलो चांदी अपने चचेरे भाई प्रदीप को सुरक्षित रखने के लिए दे दी. इसके अलावा मुकेश ने अहमदाबाद में ही किसी और जगह पर 80 किलो चांदी और रखी थी, लेकिन मुकेश को शक था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी और वह दूसरा कीमती सामान लेकर फरार हो गया. 

पुलिस की जांच में पता चला है कि मुकेश वडोदरा में रहता है और उसके ससुर सूरत में हैं. इसलिए पुलिस ने मुकेश को पकड़ने के लिए वडोदरा और सूरत में भी जांच शुरू कर दी है. मुख्य आरोपी मुकेश को पहले भी इसनपुर इलाके में चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है. 

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की जांच

फिलहाल पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा पुलिस को यह भी शक है कि मुकेश प्रजापति ने 40 किलो से ज्यादा माल किसी बुलियन डीलर को दिया होगा, इसलिए पुलिस ने इस बारे में भी जांच शुरू कर दी है. 

पुलिस ने प्रदीप से जो माल जब्त किया है, उसमें बच्चों के लिए चांदी के कंगन और चांदी के हार शामिल हैं. फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी मुकेश प्रजापति और उसके दूसरे साथियों को गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई हैं और जांच शुरू कर दी है.

Published at : 09 Feb 2026 10:07 PM (IST)
Gujarat Police Rajkot News GUJARAT NEWS
फोटो गैलरी

Embed widget