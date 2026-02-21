गुजरात के मेहसाणा में दर्दनाक सड़क हादसा, शादी से लौट रहे परिवार के 5 लोगों की मौत

गुजरात के मेहसाणा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. ​

जानकारी के मुताबिक, एक परिवार राजस्थान में शादी में शामिल होने के बाद ईको कार से अहमदाबाद के रामोल वापस लौट रहा था. इस दौरान ऊंझा के उनावा के पास कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. हादसा होते ही मौके पर ही चीख-पुकार मच गई और कार के परखच्चे उड़ गए. हादसा होते ही मौके पर भीड़ लग गई. आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और बचाव कार्य शुरू किया.

पिता-पुत्र, महिला और बच्चे सहित कुल 5 लोगों की मौत

इस दर्दनाक सड़क हादसे में पिता-पुत्र, एक महिला और एक बच्चे सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई है. जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हादसे में घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है. सड़क हादसे में रामलाल कुमावत, कोमल कुमावत, कैलाश कुमावत, एक बच्चा और एक वृद्ध महिला की मौत हुई है. उनावा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है.

गुजरात में कुंभघाट सड़क हादसे के बाद यह दूसरा बड़ा हादसा

यह हाल ही में गुजरात में हुआ दूसरा बड़ा सड़क हादसा है. इससे पहले, यहां के वलसाड जिले में कपारड़ा–नानापोंढा हाईवे पर कुंभघाट के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस ने शुक्रवार (20 फरवरी) को जानकारी दी कि मृतक कपारड़ा तालुका के अंबा जंगल गांव के निवासी थे. हादसे के समय कार में कुल सात लोग सवार थे, जिनमें पांच पुरुष और दो महिलाएं शामिल थीं.

कुंभघाट के उस मोड़ को अधिकारियों ने पहले ही बताया था दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र

यह दुर्घटना कुंभघाट के उस तीखे मोड़ पर हुई, जिसे अधिकारी पहले से ही दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र बताते रहे हैं. ट्रक और कार की आमने-सामने टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए. पुलिस के मुताबिक, पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. दो गंभीर रूप से घायल पुरुषों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया. जिस वजह से मृतकों की संख्या सात हो गई.