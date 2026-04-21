अचानक पेट दर्द और उल्टी शुरू, गुजरात में शादी का खाना खाते ही 400 लोग बीमार; अस्पताल में भर्ती

गुजरात की एक शादी से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है. दरअसल दाहोद के अभ्लोद में शादी का खाना खाने से करीब 400 लोग बीमार पड़ गए. खाना खाते ही लोगों को अचानक पेट में दर्द और उल्टी आना शुरू हो गईं. इससे आसपास अफरा-तफरी मच गई. एक-एक कर लोगों को इस तरह की शिकायत होना शुरू हुई जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

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इस बीच बीमार मरीजों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भीड़ जुट गई. हर कोई आनन-फानन में बीमार को अस्पताल लेकर पहुंच रहा था. मरीजों को स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस सेवा 108 के जरिए इलाज के लिए भर्ती कराया गया. बड़ी संख्या में लोगों का इलाज किया जा रहा है.

गांव में जुटी डॉक्टरों की टीम

इस घटना के बाद डॉक्टरों की टीम भी गांव पहुंची. जिसके बाद करीब 200 से ज्यादा बीमार लोगों का इलाज टीम ने गांव ही किया. बताया जा रहा है कि लोगों ने खाने में पनीर की सब्जी, शाकपुरी, रसपुरी, दाल-भात खाया था. इसके साथ लोगों ने जूस भी पिया था. इस फूड पॉइजनिंग की सबसे बड़ी वजह जूस या पनीर की सब्जी हो सकती है. फिलहाल इसकी जांच की जा रही है.

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुरू की जांच

इस घटना की सूचना स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग की टीम को दे गई. टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुअयाना किया. खाद्य अधिकारियों द्वारा खाने के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं.

स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि हम वहां एक शादी में गए थे. शादी में परोसे गए भोजन में रस, पूरी, दाल-भात और पनीर करी शामिल थी. इसे खाने के बाद, मेरे और गांव वालों समेत करीब 400-500 लोगों को उल्टी होने लगी. इसके बाद हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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