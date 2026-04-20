गुजरात: सूरत के उधना स्टेशन पर भीड़ के बाद रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, अब हालात हुए सामान्य

गुजरात के सूरत में स्थित उधना रेलवे स्टेशन पर रविवार (19 अप्रैल) को अचानक भारी भीड़ उमड़ने से अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई. गर्मी के मौसम में यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण हजारों लोग अपने घर जाने के लिए स्टेशन पहुंच गए, जिनमें बड़ी संख्या प्रवासी मजदूरों की थी.

भीड़ इतनी ज्यादा थी कि स्टेशन के बाहर 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लग गईं. कई यात्रियों को तेज गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ा. इस दौरान अव्यवस्था के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गए, जिससे स्थिति और चिंताजनक लगने लगी.

रेलवे ने दिनभर में 23,000 से ज्यादा यात्रियों की कराई यात्रा

जानकारी के अनुसार, हालात को संभालने के लिए भारतीय रेलवे ने तुरंत कदम उठाए. रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया, जिससे भीड़ को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका. अधिकारियों के मुताबिक, दिनभर में 23,000 से ज्यादा यात्रियों को नियमित और स्पेशल ट्रेनों के जरिए यात्रा कराई गई. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशन पर रेलवे और पुलिस के कर्मचारियों की तैनाती बढ़ा दी गई. यात्रियों को लाइन में खड़ा कर नियंत्रित तरीके से ट्रेन में चढ़ाया गया. लगातार निगरानी और बेहतर व्यवस्था के कारण स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी.

ये भी पढ़िए- अहमदाबाद: धंधुका में ओवरटेकिंग को लेकर युवक की हत्या, भीड़ ने फूंकी दुकानें, SP समेत भारी फोर्स तैनात

जरूरत पड़ने पर आगे भी चलाई जाएंगी अतिरिक्त ट्रेनें

यात्रियों ने भी रेलवे की इस व्यवस्था पर संतोष जताया. कई लोगों ने कहा कि स्पेशल ट्रेनों और बेहतर प्रबंधन की वजह से उन्हें यात्रा करने में आसानी हुई और भीड़ भी कम हुई. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी. साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.

ये भी पढ़िए- Gujarat News: सूरत में वतन लौट रहे यात्रियों की उमड़ी भीड़, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज