दिल्ली नेहरू प्लेस बना 'नो-वेंडिंग जोन', हटेंगी अवैध दुकानें, HC कोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तय हिस्से को छोड़कर पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर इलाके को नो हॉकिंग जोन और नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि 12 अक्टूबर 2026 के बाद MCD यहां से सभी अवैध रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने की कार्रवाई कर सकती है.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि इस समय नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 400 से ज्यादा विक्रेता कारोबार कर रहे हैं. इनमें से ज्यादातर के पास वैध वेंडिंग अधिकार नहीं हैं. कोर्ट को बताया गया कि केवल 90 विक्रेताओं को अधिकृत तौर पर वेंडिंग की अनुमति मिली हुई है. कोर्ट ने कहा कि कई बार आदेश जारी होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग नो-वेंडिंग जोन में कारोबार कर रहे हैं. ऐसे में अब पुराने आदेशों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है.

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12 अक्टूबर के बाद MCD को खुली छूट

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि 12 अक्टूबर के बाद MCD नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर से अनधिकृत विक्रेताओं को हटाने की कार्रवाई कर सकती है. दिल्ली पुलिस को भी MCD और DDA के साथ मिलकर कोर्ट के आदेश का पालन कराने में सहयोग करने को कहा गया है.

90 विक्रेताओं को पास के दूसरे स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति

कोर्ट ने 90 अधिकृत विक्रेताओं के लिए राहत भी दी है. इन्हें 12 अक्टूबर से पास के एक वैकल्पिक स्थान पर कारोबार करने की अनुमति दी गई है. हालांकि, इनका अंतिम हक अभी तय नहीं माना जाएगा. कोर्ट ने कहा कि टाउन वेंडिंग कमेटी-II के गठन के बाद यह कमेटी तय करेगी कि इन 90 विक्रेताओं को वेंडिंग सर्टिफिकेट मिलना चाहिए या नहीं. साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि अगर उन्हें अनुमति मिलती है तो वे किस इलाके में कारोबार कर सकेंगे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दो महीने में फैसला करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि TVC-II के गठन के बाद दो महीने के भीतर इन 90 विक्रेताओं के मामले में फैसला किया जाए. कमेटी को अपना फैसला संबंधित विक्रेताओं को भी बताना होगा. यह पूरी प्रक्रिया स्ट्रीट वेंडर्स कानून के तहत होगी.

पहले 67 विक्रेताओं को मिली थी अनुमति

नेहरू प्लेस में रेहड़ी-पटरी को लेकर विवाद नया नहीं है. मामला वर्ष 2009 के एक आदेश से शुरू हुआ था. उस समय 67 विक्रेताओं को नेहरू प्लेस में एक तय जगह पर कारोबार करने की अनुमति दी गई थी. बाद में हाईकोर्ट ने पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर को नो-हॉकिंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्थिति में हस्तक्षेप नहीं किया था.

कई साल से बना हुआ था विवाद

कोर्ट ने कहा कि पिछले कई वर्षों से नेहरू प्लेस का इलाका हॉकर्स और विक्रेताओं को लेकर विवाद का बड़ा केंद्र बना हुआ है. अदालत के बार-बार आदेश के बावजूद यहां बड़ी संख्या में अनधिकृत विक्रेता कारोबार कर रहे हैं.

हटाने के साथ रोजी-रोटी का रास्ता भी देना होगा

हालांकि कोर्ट ने केवल विक्रेताओं को हटाने की बात नहीं कही. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई स्ट्रीट वेंडर नो-वेंडिंग जोन में कारोबार कर रहा है तो संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी है कि उसे वहां से हटाकर किसी वैकल्पिक वेंडिंग जोन में काम करने का व्यावहारिक रास्ता भी दिया जाए. यानी नेहरू प्लेस में अब अवैध रेहड़ी-पटरी पर कार्रवाई होगी, लेकिन अधिकृत विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक जगह और उनके वेंडिंग अधिकार पर फैसला कानून के मुताबिक किया जाएगा.

आग से सुरक्षा की भी होगी जांच

अवैध विक्रेताओं को हटाने के बाद दिल्ली फायर सर्विसेज नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर का निरीक्षण करेगी. इसके बाद फायर सर्विस को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी होगी. इससे इलाके में आग लगने की स्थिति में रास्तों और सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच होगी.

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