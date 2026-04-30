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TMC या BJP? बंगाल चुनाव पर स्वाति मालीवाल का बड़ा दावा, 'मैंने बहुत लोगों से बात की, सभी ने...'

Swati Maliwal News: आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुईं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी. पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने क्या कहा?

By : सनातन कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 05:10 PM (IST)
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बीजेपी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि बीजेपी पांचों राज्यों में चुनाव जीतेगी. उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर कहा कि वो वहां के लोगों से बात कर रही हैं, उन्होंने बहुत लोगों से बात की और सभी लोगों ने उन्हें बताया कि बीजेपी बंगाल में जीत रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी इसलिए भी जीत रही है क्योंकि टीएमसी ने वहां बहुत 'गुंडागर्दी' की है.

स्वाति मालीवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अच्छे काम रहे हैं, उनका कारणों से बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत रही है."

ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर क्या कहा?

बीजेपी में शामिल पर उन्होंने कहा, "मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के काम से प्रेरित होकर बीजेपी ज्वाइन की है. जब हमारे देश में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा प्रधानमंत्री ने दुश्मन घर में घुसकर हमारी सेना ने आतंकी अड्डों को मार गिराया. सब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. कितने आतंकी मारे गए."

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स्वाति मालीवाल ने आगे कहा, "इसी तरह देश में नक्सलवाद पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो चुका है. ये भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की वजह से है. ट्रिपल तलाक जैसा कानून हमारे देश में लाया गया. महिला आरक्षण कानून को भी लाया गया और उसके लिए बहुत प्रयास किए गए. ऐसे बहुत से काम देश में हो रहे हैं जिनसे प्रेरित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की."

विरोधियों द्वारा 'गद्दार' कहे जाने पर किया पलटवार

बीजेपी में शामिल होने के बाद विरोधियों द्वारा 'गद्दार' कहे जाने पर उन्होंने कहा, "कुछ लोग मैं मानती हूं कि कह रहे हैं कि मैं गद्दारी कर रही हूं. उन लोगों को सीधे-सीधे ये बोलना चाहती हूं कि गद्दार कौन होता है. गद्दार वो होता है जो मूल सिद्धांत से परे हो जाए."  

अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, पूछा ये सवाल

राज्यसभा सांसद ने अरविंद केजरीवाल पर निशान साधते हुए कहा कि उन्होंने पूरे देश और आंदोलन से 'गद्दारी' की. उन्होंने जब अन्ना आंदोलन शुरू किया तो कहा कि सारे कांग्रेस, सपा और विपक्ष के नेता भ्रष्ट हैं. उन्होंने कहा कि अब वो अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती हैं कि शरद पवार भ्रष्ट हैं या नहीं?

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 30 Apr 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Swati Maliwal West Bengal Election DELHI NEWS
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