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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRशालीमार बाग बुलडोजर एक्शन, मदीना मस्जिद के पास क्यों बढ़ा विवाद? 

शालीमार बाग बुलडोजर एक्शन, मदीना मस्जिद के पास क्यों बढ़ा विवाद? 

मदीना मस्जिद के इमाम जरीफुर रहमान का कहना है कि मस्जिद से जुड़ा मामला अदालत में विचाराधीन है. उनका आरोप है कि प्रशासन ने देर रात अचानक कार्रवाई शुरू की और कोई जानकारी नहीं दी गई.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 23 Sep 2026 11:45 AM (IST)
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दिल्ली के शालीमार बाग में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही बुलडोजर कार्रवाई बुधवार देर रात फिर शुरू हुई. प्रशासन की टीम जब मदीना मस्जिद के पास पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और कार्रवाई को लेकर विरोध शुरू हो गया. देखते ही देखते मौके पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई. 

इस पूरे मामले में मस्जिद प्रबंधन अदालत के आदेश का हवाला दे रहा है. आखिर विवाद की वजह क्या है और कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था? आइए पूरा मामला समझते हैं.

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शालीमार बाग में फिर शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई

शालीमार बाग इलाके में सड़क को चौड़ा करने के लिए पिछले करीब तीन महीने से कार्रवाई चल रही है. बताया जा रहा है कि इस अभियान के तहत करीब 150 मकानों को हटाया जाना था. स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ दिनों से कार्रवाई रुकी हुई थी, लेकिन मंगलवार देर रात प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ दोबारा मौके पर पहुंची और बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी.

कार्रवाई के दौरान जब टीम मदीना मस्जिद के पास पहुंची तो इलाके में हलचल बढ़ गई. मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों को जैसे ही कार्रवाई की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी.

इमाम ने प्रशासन पर लगाया आरोप

मदीना मस्जिद के इमाम जरीफुर रहमान का कहना है कि मस्जिद से जुड़ा मामला अदालत में विचाराधीन है. उनका आरोप है कि प्रशासन ने देर रात अचानक कार्रवाई शुरू की और उन्हें पहले से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई.

मस्जिद प्रबंधन की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि अदालत के अंतरिम आदेश के बावजूद कार्रवाई की गई. हालांकि, इस दावे पर प्रशासन या एमसीडी की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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रात करीब 2 बजे पहुंचे शोएब जमई

मामले की जानकारी मिलने के बाद AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई भी रात करीब 2 बजे अपने समर्थकों के साथ शालीमार बाग पहुंचे. हालांकि, पुलिस ने उन्हें मस्जिद वाली जगह की ओर जाने से रोक दिया.

इसके बाद भी इलाके में देर रात तक कार्रवाई जारी रही. फिलहाल इलाके में स्थिति शांतिपूर्ण बनी है और वही एहतियात के तौर पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.

कोर्ट ने 15 सितंबर को क्या कहा था?

इस मामले में मदीना मस्जिद रफीक-ए-मिल्लत ट्रस्ट की ओर से एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ अदालत का रुख किया गया था.

15 सितंबर को अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि अगली सुनवाई तक मदीना मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी. हालांकि, अदालत ने मस्जिद की दूसरी मंजिलों को इस अंतरिम राहत में शामिल नहीं किया था.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकारी जमीन पर किसी कब्जे को संरक्षण नहीं दिया जा सकता. साथ ही संबंधित पक्ष को संपत्ति में आगे कोई नया निर्माण नहीं करने का निर्देश दिया गया था.

इसके बाद 21 सितंबर को मामले की दोबारा सुनवाई हुई. उस दिन वकीलों के काम से दूर रहने के कारण मामले में कोई नया प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर 2026 की तारीख तय की. अदालत के आदेश में यह भी कहा गया कि पहले से लागू अंतरिम आदेश, अगर कोई हैं, तो अगली सुनवाई तक जारी रहेंगे.

अब कार्रवाई को लेकर क्यों उठ रहे सवाल?

यही अदालत के आदेश अब देर रात हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर चर्चा का मुख्य कारण हैं. मस्जिद के इमाम और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अदालत ने ग्राउंड फ्लोर पर कार्रवाई को लेकर अंतरिम राहत दी थी, तो प्रशासन की टीम देर रात बुलडोजर लेकर मौके पर क्यों पहुंची.

हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि अदालत का आदेश पूरी मस्जिद की सभी मंजिलों पर रोक लगाने वाला नहीं था. आदेश में विशेष रूप से ग्राउंड फ्लोर का उल्लेख किया गया था. ऐसे में देर रात हुई कार्रवाई के संबंध में प्रशासन और एमसीडी का पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण है.

फिलहाल यह खबर लिखने तक प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई के आधार और अदालत के आदेश को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है लेकिन शालीमार बाग में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही इस कार्रवाई के बीच अब मामला अदालत के आदेश और प्रशासन की कार्रवाई के बीच खींचतान तक पहुंच गया है. फिलहाल इलाके में स्थिति शांतिपूर्ण है और पुलिस की तैनाती जारी है. अब सबकी नजरे प्रशासन के अगले कदम और 3 दिसंबर को होने वाली अदालत की सुनवाई पर रहेगी.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 23 Sep 2026 11:45 AM (IST)
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