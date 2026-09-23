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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में इस सीजन हुई 17 फीसदी अधिक बारिश, आज जानें कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में इस सीजन हुई 17 फीसदी अधिक बारिश, आज जानें कैसा रहेगा मौसम

IMD के अनुसार 27 सितंबर तक राजधानी में मौसम साफ रहने का अऩुमान है, लेकिन 27-28 के बीच हल्की से हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है, जिससे मौसम में थोड़ा बदलाव आने के संकेत हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 23 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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दिल्ली में लंबे समय तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मानसून इस हफ्ते दिल्ली से पूरी तरह विदा होने की तैयारी कर रहा है. इस बार मानसून सीजन में कुल 728 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो औसत से 17% अधिक है. हालांकि, सितंबर के मध्य तक राजधानी में बारिश की गतिविधियां एकदम से कम हो गईं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार और गुरुवार को दिल्ली में आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया है. विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. 

IMD के अनुसार,  मंगलवार (22 सितंबर)  को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 1.7 डिग्री अधिक है. शहर का न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 0.3 डिग्री अधिक है. इसके अलावा गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 37.4  डिग्री और नोएडा में 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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आज आसमान रहेगा साफ

IMD के अनुसार, दिल्ली में बुधवार (23 सितंबर) को आसमान साफ रहने वाला है और दिन में तेज धूप लोगों को परेशान करेगी.  27 सितंबर तक मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान है, लेकिन 27 और 28 सितंबर को बूंदाबांदी के आसार हैं. 

बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. दिन के समय में उत्तर-पूर्वी  हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 5-10 किमी/धंटा तक रहेगी, लेकिन शाम  के समय में हवा की गति 15-20 किमी प्रति घंटा की गति तक जा सकती है. 

पिछले 24 घंटों में तापमान में कोई बदलाव नहीं

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज किया गया है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21-25 डिग्री और अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री के बीच दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 10-15 किमी/घंटा की गति से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं. इस दौरान अधिकतम नमी का स्तर 90 प्रतिशत रहा और न्यूनतम नमी का स्तर 46 प्रतिशत रहा. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 23 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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