सौरव-रांका पर सुनवाई जारी, पुलिस ने ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ाने की मांग की

सीजेपी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पर SEM कोर्ट में सुनवाई हो रही है. पुलिस ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की. पुलिस ने कोर्ट से दोनों की तीन दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी. 13 अक्टूबर को दोनों को हिरासत में लिया गया था. इसके बाद 14 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. 19 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट ने दिनों दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में दोनों को भेज दिया था.

इससे पहले सौरव दास और आशुतोष रांका ने एसईएम द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने को चुनौती के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका बुधवार को वापस ले ली.जब हाई कोर्ट को बताया गया कि सौरव दास और आशुतोष रांका की उम्र 27 और 31 साल है, तो न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "इसका मतलब है कि आप जेन-जी नहीं हैं."

बीजेपी नेता आरपी सिंह ने क्या कहा?

बीजेपी नेता आरपी सिंह ने CJP नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी पर कहा, "कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से कहा है कि आप लोग जेन-जी नहीं हैं, आप जेन-जी की उम्र पार कर चुके हैं. कोर्ट ने जो अगली टिप्पणी की वह थी कि धरना-प्रदर्शन करने पर जिम्मेदारी भी आपकी है. परंतु यहां तो जब पुलिस कर्मी जब आधार कार्ड जांचते हैं तो धरने में आए लोग उनसे लड़ते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दूसरी ओर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अमृतसर में पुलिस ने तीन ऐसे लोगों को पकड़ा था जो आतंकी थे और जो इस आंदोलन के जरिए आतंक फैलाना चाहते थे."

क्या बोले कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह?

कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास पर कहा, "अगर तिरंगा लेकर प्रदर्शन करने में भी सरकार को आपत्ति है और यह तो वो सरकार है जो पूरे देश में तिरंगा मार्च और तिरंगा यात्रा, पता नहीं क्या-क्या करवाते हैं. आज यदि देश का युवा सिर्फ तिरंगे को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहता है तो तिरंगे से भी आपत्ति हो गई और दुखद बात यह है कि कोर्ट की भी उसके ऊपर मुहर लगती है. इस प्रकार से तो लोकतंत्र को अब यह कहना कि दबाया जा रहा है, दबाया क्या, यह तो खत्म करने पर तुले हुए हैं."

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