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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'चुनाव से पहले घिनौना...', अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की छापेमारी को लेकर संजय सिंह का निशाना

'चुनाव से पहले घिनौना...', अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की छापेमारी को लेकर संजय सिंह का निशाना

ED Raid on Ashok Mittal: ईडी ने बुधवार (15 अप्रैल) को आप नेता अशोक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी की है. इस पर संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Apr 2026 12:11 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल से जुड़े व्यावसायिक संस्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार (15 अप्रैल) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत छापेमारी की. इस छापेमारी के बाद आप नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं.

इस बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि यह चुनाव से पहले घिनौना खेल है. जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने की है. जहां-जहां चुनाव होता है, वहां बीजेपी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है. 

ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या बोले संजय सिंह

संजय सिंह ने आगे कहा कि बीजेपी के पास एक ही तरीका है कि ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का दुरपयोग करो, चुनाव आयोग का दुरुपयोग और चुनाव जीतो. बीजेपी का यह फॉर्मूला पंजाब में काम नहीं करेगा. प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पूरे देश में खत्म हो चुकी है. बीजेपी की जगह-जगह आलोचना हो रही है.

बीजेपी शासित राज्यों में जनता सड़कों पर है. साथ ही हिंसक विरोध हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि अशोक मित्तल के ठिकानों पर इतने बड़े पैमाने पर छापेमारी का उसी खेल का एक नमूना और एक शुरुआत है, लेकिन ऐसे कितने प्रयास बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कर चुकी है. उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ. इस खेल से भी उनको कोई लाभ नहीं होगा. 

सब मजबूती के साथ खड़े हैं- संजय सिंह

संजय सिंह ने आगे कहा कि सब मजबूती के साथ खड़े हैं और अभी जब सत्र शुरु होगा तो मैं सरकार के सामने इस मामले को उठाने का प्रयास करूंगा. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह से एजेंसियों को जिनके बारे में कोर्ट ने हजारों टिप्पणियां कर चुका है. उसके बावजूद बीजेपी बाज नहीं आ रही है. उन्होंने आगे कहा कि अशोक मित्तल पर जो कार्रवाई की गई है वह पूरी तरह राजनीतिक है. राजनीतिक दुर्भावना से भरी हुई है. 

उन्होंने आगे कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का जो यह खेल चल रहा है उसका यह एक उदाहरण है.  उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब चुनाव से पहले यह लोग ऐसे खेल खेलने का काम करेंगे.

राघव चड्ढा की जगह डिप्टी लीडर बने हैं अशोक मित्तल

सांसद अशोक मित्तल (61) को हाल ही में राज्यसभा में आप का उपनेता नियुक्त किया गया है, जहां उन्होंने राघव चड्ढा की जगह ली है. वह अपने नाम पर एक विश्वविद्यालय समेत लवली ग्रुप का नेतृत्व करते हैं. अधिकारियों के अनुसार, मित्तल से जुड़े कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जालंधर और फगवाड़ा सहित कुछ अन्य स्थानों पर तलाशी ली जा रही है. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की जा रही है.

ये भी पढ़ें: Rohini Fire: दिल्ली के रोहिणी में भीषण आग, एक ही परिवार के 3 तीन लोगों की मौत, कई झुग्गियां जलकर खाक

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
ED DELHI NEWS Ashok Mittal SANJAY SINGH
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