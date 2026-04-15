दिल्ली-NCR में अब मौसम लगातार करवट बदल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार (15 अप्रैल) यानी आज तापमान में काफी बढ़ोतरी होगी. जिससे दिल्ली वालों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा. दिल्ली में अब मौसम लगातार गर्म हो रहा है. सुबह से ही मौसम साफ रहने की संभावना है. साथ ही अच्छी धूप नजर आएगी.

दिल्ली-NCR में बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी के साथ हवा की गति में गिरावट आएगी. मौसम में बदलाव के बाद तापमान में भी अब उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली-NCR में लगातार गर्मी बढ़ रही है. साथ ही तापमान में इजाफा हो रहा है. अगले कुछ दिनों में दिल्ली-NCR का तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना है.

कैसा रहेगा दिल्ली-NCR में आज का मौसम?

दिल्ली-NCR में बुधवार सुबह मौसम खुशनुमा होने के साथ हल्की ठंडक रहेगी. सुबह 6 बजे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक आसमान पूरी तरह साफ है. वहीं नमी लगभग 34 प्रतिशत और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. सुबह से ही मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. मौसम के करवट बदलने से दिल्ली वालों के सामने गर्मी को लेकर परेशान खड़ी हो सकती हैं. फिलहाल दिल्ली-NCR में बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है. बुधवार दोपहर को तेज धूप के साथ गर्मी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. इसके बाद शाम में थोड़ी राहत मिल सकती है.

दिल्ली-NCR में आज का तापमान

दिल्ली-NCR में बुधवार को 0 प्रतिशत बारिश की उम्मीद है. दिल्ली-NCR में आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंचेंगा. जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक जाने का अनुमान है. रात में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. इसके बाद तापमान में सीधे बढ़ोतरी होगी.

दिल्ली-NCR में अगले कुछ दिन का मौसम

दिल्ली-NCR में आने वाले दिनों में मौसम अब गर्मी की तरफ रुख करता हुआ दिखाई दे रहा है. आने वाले दिनों में तापमान 40–41°C तक जा सकता है, यानी गर्मी और बढ़ेगी. दिल्ली-NCR में गुरुवार (16 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंचेगा. वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक गिरेगा. शुक्रवार (17 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहेगा.

इसके अलावा शनिवार (18 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 41 डिग्री का आंकड़ा छू लेगा. न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होती दिखेगी जिससे 26 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. रविवार (19 अप्रैल) को तापमान में 1 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी. जिससे अधिकतम तापमान 40 डिग्री पर पहुंच जाएगा और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा.