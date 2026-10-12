श्रद्धा हत्याकांड में विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाही, साकेत कोर्ट का आदेश

श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस अब अमेरिका और ब्रिटेन में बैठे चार गवाहों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज कराएगी. साकेत कोर्ट ने व्हाट्सऐप, गूगल, जीमेल और बम्बल के नोडल अधिकारियों की विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही कराने की अनुमति दे दी है. इस मामले में आफताब अमीन पूनावाला पर मुकदमा चल रहा है और ट्रायल अपने अंतिम चरण के करीब है. कोर्ट ने साफ कहा कि गवाहों को विदेश से दिल्ली बुलाने में काफी पैसा खर्च होगा और सुनवाई में देरी भी हो सकती है. ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज करना सही रहेगा.

1 दिसंबर से शुरू होगी गवाहों की गवाही

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जग्गी ने शनिवार को दिल्ली पुलिस की अर्जी मंजूर करते हुए निर्देश दिया कि गवाहों की गवाही 1 दिसंबर 2026 से शुरू की जाए.हर दिन एक गवाह का बयान दर्ज किया जाएगा.कोर्ट ने कहा कि मुकदमे को जल्द पूरा करने और न्याय के हित में विदेश में रह रहे गवाहों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराना जरूरी है.

दिल्ली पुलिस ने जिन चार गवाहों को पेश करने की अनुमति मांगी थी, वे सभी बड़ी टेक कंपनियों से जुड़े हैं.इनमें व्हाट्सऐप और मेटा प्लेटफॉर्म्स के नोडल अधिकारी एड्रियन सिल्वेरा, गूगल के नोडल अधिकारी शेल्बी स्मिथ, जीमेल से जुड़ी नोडल अधिकारी आरती शेठ और बम्बल ग्रुप के नोडल अधिकारी व कानून प्रवर्तन संचालन प्रबंधक ल्यूक मित्सी शामिल हैं. ये अधिकारी अमेरिका और ब्रिटेन में रहते या काम करते हैं.

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साकेत कोर्ट में बैठेगा गवाही का इंतजाम

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गवाही दर्ज करने के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष को मुख्य केंद्र बनाया जाएगा.वहीं, विदेश में मौजूद प्रत्येक गवाह को उसके निवास या कार्यालय के पते के हिसाब से नजदीकी भारतीय दूतावास या हाई कमीशन में बैठकर बयान देना होगा. संबंधित भारतीय मिशन का अधिकारी गवाही की प्रक्रिया में समन्वय करेगा.

इस पूरी प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने के लिए मामले के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राम सिंह को संपर्क अधिकारी बनाया गया है..उन्हें जरूरी अनुमति और औपचारिकताएं संबंधित विभागों के जरिए समय पर पूरी कराने की जिम्मेदारी दी गई है. कोर्ट ने मुख्य केंद्र के समन्वय अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि वह विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे और बचाव पक्ष के वकीलों के साथ तालमेल कर गवाही की तारीखें तय करें.

विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के जरिए भेजे जाएंगे समन

कोर्ट ने आदेश की प्रति भारतीय दूतावासों, हाई कमीशन, विदेश मंत्रालय के कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा विभाग के संयुक्त सचिव तथा गृह मंत्रालय के संबंधित नोडल अधिकारी को भेजने का निर्देश दिया है.गवाहों को समन और अन्य जरूरी दस्तावेज गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के जरिए तय कानूनी प्रक्रिया के अनुसार भेजे जाएंगे.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि समन में उस जगह का पूरा विवरण होना चाहिए, जहां से गवाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान देगा. इसके साथ ही गवाही की तारीख, समय और पहचान पत्र दिखाने की शर्त भी साफ तौर पर लिखी जाएगी. अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के बीच समय के अंतर को ध्यान में रखकर सुनवाई का समय तय करना होगा.

इस मामले में टेक कंपनियों के अधिकारियों की गवाही को कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्ज किया जाना है.अभियोजन पक्ष ने इसके लिए सीआरपीसी की धारा 296 और BNSS 2023 के संबंधित प्रावधानों का हवाला दिया था.अब कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद पुलिस इन गवाहों के बयान दर्ज कराने की तैयारी करेगी.विदेश से गवाहों को बुलाने की जरूरत नहीं होने से खर्च और समय दोनों बचने की उम्मीद है. इससे श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के मुकदमे को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

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