'हम तुम्हारी तरह गुंडे नहीं हैं', दिल्ली पुलिस पर भड़के अभिजीत दीपके

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में अपने पैतृक गांव संतुक पिंपरी पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी दादी सावित्रीबाई दीपके को अंतिम विदाई दी. इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी अपनी बात रखी और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए.

अभिजीत दीपके ने पुरुष पुलिसकर्मियों पर लगे कथित छेड़छाड़ के आरोपों और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पुलिस को इस मामले में जवाब देना चाहिए. उनके मुताबिक, महिला पुलिसकर्मियों को आगे करने के पीछे पुलिस की अपनी वजह हो सकती है.

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CJP के संस्थापक ने कहा, “यह सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा जाना चाहिए. मेरा मानना है कि दिल्ली पुलिस को पुरुष पुलिसकर्मियों पर लगे कथित छेड़छाड़ के आरोपों के कारण शर्मिंदगी महसूस हुई होगी. शायद इसी वजह से उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों को आगे कर दिया, या फिर यह खुद को बचाने का एक तरीका हो सकता है."

Hingoli, Maharashtra: CJP founder Abhijeet Dipke says, "This is a question that should be asked of the Delhi Police. I believe the Delhi Police may have felt ashamed of the alleged molestation by male police officers. That may be why they brought female police officers to the forefront, or it may have been a way to protect themselves. They may have thought that if something went wrong on their part, they could claim that the male officers had behaved inappropriately with the female police officers. But I want to tell the Delhi Police that we are not like you. We are decent, educated people who know how to treat women with dignity. We are not goons like you." — IANS (@ians_india) October 12, 2026

'हम आप जैसे नहीं हैं'

अभिजीत दीपके ने आगे कहा, "उन्हें लगा होगा कि अगर उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ, तो वे यह दावा कर सकते हैं कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार किया. लेकिन मैं दिल्ली पुलिस को बताना चाहता हूं कि हम आप जैसे नहीं हैं. हम सभ्य और शिक्षित लोग हैं, जो महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना जानते हैं. हम आपकी तरह गुंडे नहीं हैं.”

उनके इस बयान में दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर नाराजगी साफ नजर आई. उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए.

दादी के निधन के बाद गांव पहुंचे थे दीपके

अभिजीत दीपके के लिए यह समय निजी तौर पर भी मुश्किल रहा. दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद वह सीधे महाराष्ट्र के हिंगोली जिले स्थित अपने पैतृक गांव संतुक पिंपरी पहुंचे. यहां उन्होंने श्मशान घाट जाकर अपनी दादी सावित्रीबाई दीपके को अंतिम विदाई दी.

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11 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे गांव पहुंचने की जानकारी के बीच उनकी दादी के निधन का यह घटनाक्रम भी सामने आया. हिरासत से रिहाई के बाद दादी को अंतिम विदाई देने पहुंचे दीपके ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जाहिर की.