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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'हम तुम्हारी तरह गुंडे नहीं हैं', दिल्ली पुलिस पर भड़के अभिजीत दीपके

'हम तुम्हारी तरह गुंडे नहीं हैं', दिल्ली पुलिस पर भड़के अभिजीत दीपके

दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों को आगे करने पर भी सवाल उठाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 12 Oct 2026 12:18 PM (IST)
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CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में अपने पैतृक गांव संतुक पिंपरी पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी दादी सावित्रीबाई दीपके को अंतिम विदाई दी. इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी अपनी बात रखी और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए.

अभिजीत दीपके ने पुरुष पुलिसकर्मियों पर लगे कथित छेड़छाड़ के आरोपों और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पुलिस को इस मामले में जवाब देना चाहिए. उनके मुताबिक, महिला पुलिसकर्मियों को आगे करने के पीछे पुलिस की अपनी वजह हो सकती है.

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CJP के संस्थापक ने कहा, “यह सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा जाना चाहिए. मेरा मानना है कि दिल्ली पुलिस को पुरुष पुलिसकर्मियों पर लगे कथित छेड़छाड़ के आरोपों के कारण शर्मिंदगी महसूस हुई होगी. शायद इसी वजह से उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों को आगे कर दिया, या फिर यह खुद को बचाने का एक तरीका हो सकता है."

'हम आप जैसे नहीं हैं'

अभिजीत दीपके ने आगे कहा, "उन्हें लगा होगा कि अगर उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ, तो वे यह दावा कर सकते हैं कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार किया. लेकिन मैं दिल्ली पुलिस को बताना चाहता हूं कि हम आप जैसे नहीं हैं. हम सभ्य और शिक्षित लोग हैं, जो महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना जानते हैं. हम आपकी तरह गुंडे नहीं हैं.”

उनके इस बयान में दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर नाराजगी साफ नजर आई. उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए.

दादी के निधन के बाद गांव पहुंचे थे दीपके

अभिजीत दीपके के लिए यह समय निजी तौर पर भी मुश्किल रहा. दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद वह सीधे महाराष्ट्र के हिंगोली जिले स्थित अपने पैतृक गांव संतुक पिंपरी पहुंचे. यहां उन्होंने श्मशान घाट जाकर अपनी दादी सावित्रीबाई दीपके को अंतिम विदाई दी.

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11 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे गांव पहुंचने की जानकारी के बीच उनकी दादी के निधन का यह घटनाक्रम भी सामने आया. हिरासत से रिहाई के बाद दादी को अंतिम विदाई देने पहुंचे दीपके ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जाहिर की.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Oct 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar DELHI NEWS DELHI POLICE Abhijeet Dipke CJP Protest
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