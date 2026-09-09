सत्य निकेतन PG हादसे के बाद फंस छात्र, पुराना ठिकाना ढहा, नए भवन पर भी सवाल

दिल्ली में सत्य निकेतन इलाके में पीजी हादसे के बाद जर्जर हॉस्टल व बिल्डिंग के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है. जिसमें हादसे के पड़ोस वाली बिल्डिंग को भी तोड़ा जाना है. लेकिन जिस पीजी को जर्जर होने के चलते तोड़ा जाना है, उसके मालिक ने वहां रहने वाले छात्रों को दूसरे पीजी में शिफ्ट करने का फैसला किया है. हालांकि, छात्रों को नए पीजी की लोकेशन और उससे जुड़ी जानकारी साझा करने से मना किया गया.

नए पीजी की जानकारी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एबीपी न्यूज की टीम ने पुराने पीजी से नए ठिकाने पर शिफ्ट हो रहे छात्रों के ऑटो का पीछा किया और उस नई बिल्डिंग तक पहुंची, जहां छात्रों को अब शिफ्ट किया जा रहा है. बाहर से देखने में यह छह मंजिला इमारत नई और चमचमाती नजर आती है। हालांकि, बिल्डिंग की मजबूती और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं.

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बिल्डिंग की मजबूती पर उठाए सवाल

बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि यह इमारत पहले पूरी तरह जर्जर हालत में थी. उसके मुताबिक, पुराने मालिक ने बिल्डिंग को बेच दिया था, जिसके बाद नए मालिकों ने तीन मंजिला पुरानी इमारत को पूरी तरह दोबारा बनाने के बजाय उसके ऊपर तीन और मंजिलें बना दीं.

यहां के निवासियों का दावा है कि पुरानी इमारत के ऊपर केवल प्लास्टर और पेंट किया गया है और इसमें पर्याप्त मजबूती नहीं है. उसने यह भी बताया कि बिल्डिंग को कमजोर मानते हुए उन्होंने करीब एक साल पहले इसे खाली कर दिया था. निवासी के मुताबिक, यह पुरानी बिल्डिंग महज 15 दिनों के भीतर नई बिल्डिंग के तौर पर तैयार कर दी गई थी. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है.

छह मंजिला बिल्डिंग, लेकिन सुरक्षा पर सवाल

पुरानी तीन मंजिला संरचना के ऊपर कथित तौर पर तीन और फ्लोर बनाए जाने के दावे के बाद सवाल यह है कि क्या इस इमारत को आवश्यक सुरक्षा मानकों के तहत जांचा गया है? अगर बिल्डिंग की मजबूती और सुरक्षा को लेकर आशंकाएं हैं, तो अब तक इसे सील क्यों नहीं किया गया. यह भी एक बड़ा सवाल है. बाहर से नई और आकर्षक नजर आने वाली इस इमारत की वास्तविक सुरक्षा क्या है, इसे लेकर भी सवाल बने हुए हैं.

कैमरे पर कमरे दिखाने से रोकने की कोशिश

एबीपी न्यूज की टीम ने जब बिल्डिंग के अंदर जाकर कमरों की स्थिति दिखाने की कोशिश की, तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ-साथ बिल्डिंग में मौजूद एक व्यक्ति, जो संभवतः एजेंट बताया जा रहा है,ने कैमरे पर कमरों की तस्वीरें दिखाने से रोकने की कोशिश की. अंदर से दिखाए गए कमरों में जगह काफी सीमित नजर आई. यहां छोटे-छोटे कमरे हैं और बताया गया कि इस इलाके में एक बेड के लिए करीब 15 से 16 हजार रुपये तक किराया लिया जा रहा है. कमरों में सुविधाओं के नाम पर आधी अलमारी, टेबल और अन्य बुनियादी सामान दिखाई दिए.

ऐसे में सवाल सिर्फ छात्रों को एक पीजी से दूसरे पीजी में शिफ्ट करने का नहीं है, बल्कि जिस नई बिल्डिंग में उन्हें रखा जा रहा है, उसकी सुरक्षा और मजबूती की जांच को लेकर भी हैं.

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