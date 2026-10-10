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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP प्रदर्शन के बीच दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का अपडेट

CJP प्रदर्शन के बीच दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, आज शनिवार (10 अक्टूबर) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे और दिन के समय तेज हवाएं चल सकती हैं. आज शहर का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री रहने की संभावना है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 10 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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राजधानी दिल्ली में आज शनिवार (10 अक्टूबर) को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन होने वाला है. इसी बीच मौसम को लेकर जानकारी सामने आई है, दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन तेज हवाओं के कारण दोपहर के समय मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था. आज शनिवार (10 अक्टूबर) को आसमान में बादल छाये रह सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बौछारों की संभावना जताई गई है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शुक्रवार (9 अक्टूबर) को अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि औसत से 1.9 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 25.2 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक रहा.

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नोएडा में अधिकतम तापमान 34.2 और गाजियाबाद में 37.2 डिग्री दर्ज किया गया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शुक्रवार शाम 6.30 बजे दिल्ली का AQI 177 था, जोकि 'मॉडरेट' (संतोषजनक) कैटेगरी में आता है.

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आज चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, आज शनिवार (10 अक्टूबर) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे और दिन के समय तेज हवाएं चल सकती हैं. आज शहर का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15 किमी तक रहेगी. दिन के समय में हवा की गति बढ़ सकती है, जोकि 15-20 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है. विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, लेकिन इसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा.

कितना रहा पिछले 24 घंटों का तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22-25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी में दक्षिण-पूर्वी दिशा से 15-20 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलीं, जो झोंकों के साथ कभी-कभी 33 किमी/घंटा तक पहुंच गई.  इस दौरान अधिकतम नमी का स्तर 87 प्रतिशत और न्यूनतम नमी का स्तर 35 प्रतिशत दर्ज किया गया है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 10 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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