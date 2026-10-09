SC में सुनवाई के बाद दिल्ली मेट्रो पर अपडेट, DMRC ने फैसले में किया बदलाव

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद DMRC ने एडवाइजरी में बदलाव किया है. अब 45 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रहेंगे. नई एडवाइजरी के मुताबिक, 9 अक्टूबर 2026 की रात 9 बजे से 10 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेंगे. पहले 57 मेट्रो स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया गया था. अब फैसले में बदलाव हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो स्टेशन बंद करने और ट्रेनें रद्द करने पर शुक्रवार (9 अक्टूबर) को सुनवाई के दौरान कहा था कि सब कुछ ठप नहीं कर सकते.

सुरक्षा एजेंसियां बाद में ​​स्थिति की समीक्षा भी करेंगी और उसी के अनुसार ज़रूरी जानकारी दी जाएगी. हालांकि, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर, सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन रहेंगे बंद