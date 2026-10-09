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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRSC में सुनवाई के बाद दिल्ली मेट्रो पर अपडेट, DMRC ने फैसले में किया बदलाव

SC में सुनवाई के बाद दिल्ली मेट्रो पर अपडेट, DMRC ने फैसले में किया बदलाव

DMRC ने पहले 57 दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद करने का फैसला किया था. अब फैसले में बदलाव किया है और 45 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेंगे.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 09 Oct 2026 10:42 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद DMRC ने एडवाइजरी में बदलाव किया है. अब 45 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रहेंगे. नई एडवाइजरी के मुताबिक, 9 अक्टूबर 2026 की रात 9 बजे से 10 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेंगे. पहले 57 मेट्रो स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया गया था. अब फैसले में बदलाव हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो स्टेशन बंद करने और ट्रेनें रद्द करने पर शुक्रवार (9 अक्टूबर) को सुनवाई के दौरान कहा था कि सब कुछ ठप नहीं कर सकते.

सुरक्षा एजेंसियां बाद में ​​स्थिति की समीक्षा भी करेंगी और उसी के अनुसार ज़रूरी जानकारी दी जाएगी. हालांकि, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर, सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

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दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन रहेंगे बंद

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 09 Oct 2026 10:25 PM (IST)
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