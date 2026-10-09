ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP प्रोटेस्ट: कनॉट प्लेस के दुकानों के लिए एडवाइजरी, कल बंद रखने को कहा गया

CJP प्रोटेस्ट: कनॉट प्लेस के दुकानों के लिए एडवाइजरी, कल बंद रखने को कहा गया

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए कनॉट प्लेस के दुकानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. NDTA ने सलाह दी है कि दुकानों को बंद रखें.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 09 Oct 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के मद्देनजर कनॉट प्लेस के दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने एहतियात के तौर पर कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, ऑफिस, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कल बंद रखने की सलाह दी. एडवाइजरी में अधिकारियों के निर्देशों और कनॉट प्लेस के आसपास की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की भी अपील की गई है.

दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के मालिकों से अपील की गई है कि वे निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी अप्रिय घटना, संपत्ति के नुकसान या लोगों के घायल होने की आशंका से बचा जा सके. 

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर आशुतोष रांका ने कसा तंज, पूछा- इनको सलाह कौन दे रहा?
जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर आशुतोष रांका ने कसा तंज, पूछा- इनको सलाह कौन दे रहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे 57 मेट्रो स्टेशन, CJP ने कहा- हम नहीं रुकेंगे
दिल्ली में आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे 57 मेट्रो स्टेशन, CJP ने कहा- हम नहीं रुकेंगे
दिल्ली NCR
जनपथ से रोहिणी... दिल्ली मेट्रो के कौन से 57 स्टेशन रहेंगे बंद? यहां देखें पूरी लिस्ट
जनपथ से रोहिणी... दिल्ली मेट्रो के कौन से 57 स्टेशन रहेंगे बंद? यहां देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली NCR
'क्या यह इमरजेंसी की शुरुआत?' जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में हलचल पर बोली CJP
'क्या यह इमरजेंसी की शुरुआत?' जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में हलचल पर बोली CJP

बता दें कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए हैं. कई ट्रेन कैंसिल की गई हैं. दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे. दिल्ली के बॉर्डर पर भी अलर्ट है. गाजीपुर, चिल्ला, टीकरी, सिंघु, गुरुग्राम, कपासहेड़ा, लोनी और बदरपुर पर अलर्ट है. शराब की दुकानें बंद हैं. 

इस बीच दिल्ली पुलिस ने लोगों को खुला खत लिखा. पुलिस ने कहा कि आपकी आवाज आपका हक है. आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज है. वर्दी के पीछे भी एक इंसान है. जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं. 

Published at : 09 Oct 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर आशुतोष रांका ने कसा तंज, पूछा- इनको सलाह कौन दे रहा?
जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर आशुतोष रांका ने कसा तंज, पूछा- इनको सलाह कौन दे रहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे 57 मेट्रो स्टेशन, CJP ने कहा- हम नहीं रुकेंगे
दिल्ली में आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे 57 मेट्रो स्टेशन, CJP ने कहा- हम नहीं रुकेंगे
दिल्ली NCR
जनपथ से रोहिणी... दिल्ली मेट्रो के कौन से 57 स्टेशन रहेंगे बंद? यहां देखें पूरी लिस्ट
जनपथ से रोहिणी... दिल्ली मेट्रो के कौन से 57 स्टेशन रहेंगे बंद? यहां देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली NCR
'क्या यह इमरजेंसी की शुरुआत?' जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में हलचल पर बोली CJP
'क्या यह इमरजेंसी की शुरुआत?' जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में हलचल पर बोली CJP
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP Protest LIVE: इंडिया गठबंधन की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात, सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में सरकार
Live: इंडिया गठबंधन की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात, सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में सरकार
बिहार
CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'
CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'
विश्व
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
क्रिकेट
लगातर सबसे ज्यादा जीत... रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं श्रेयस अय्यर
लगातर सबसे ज्यादा जीत... रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं श्रेयस अय्यर
ओटीटी
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इंडिया
मुस्लिमों ने रेजीनगर-नंदीग्राम में दिया साथ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, 'हमने दोस्ती...'
मुस्लिमों ने रेजीनगर-नंदीग्राम में दिया साथ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, 'हमने दोस्ती...'
दिल्ली NCR
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
क्रिकेट
रजत पाटीदार ने जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक, नेशनल टीम में एंट्री की उठी मांग
रजत पाटीदार ने जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक, नेशनल टीम में एंट्री की उठी मांग
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget