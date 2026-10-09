CJP प्रोटेस्ट: कनॉट प्लेस के दुकानों के लिए एडवाइजरी, कल बंद रखने को कहा गया

10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के मद्देनजर कनॉट प्लेस के दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने एहतियात के तौर पर कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, ऑफिस, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कल बंद रखने की सलाह दी. एडवाइजरी में अधिकारियों के निर्देशों और कनॉट प्लेस के आसपास की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की भी अपील की गई है.

दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के मालिकों से अपील की गई है कि वे निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी अप्रिय घटना, संपत्ति के नुकसान या लोगों के घायल होने की आशंका से बचा जा सके.

बता दें कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए हैं. कई ट्रेन कैंसिल की गई हैं. दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे. दिल्ली के बॉर्डर पर भी अलर्ट है. गाजीपुर, चिल्ला, टीकरी, सिंघु, गुरुग्राम, कपासहेड़ा, लोनी और बदरपुर पर अलर्ट है. शराब की दुकानें बंद हैं.

इस बीच दिल्ली पुलिस ने लोगों को खुला खत लिखा. पुलिस ने कहा कि आपकी आवाज आपका हक है. आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज है. वर्दी के पीछे भी एक इंसान है. जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं.