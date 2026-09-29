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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकश्मीरी गेट लूटः कैश के लिए चचेरे भाई ने रची साजिश, हत्या के बाद पुलिस ने ऐसे दबोचा

कश्मीरी गेट लूटः कैश के लिए चचेरे भाई ने रची साजिश, हत्या के बाद पुलिस ने ऐसे दबोचा

कश्मीरी गेट में कैश लूट के दौरान हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक नाबालिग भी पकड़ा गया, 2.29 लाख रुपये बरामद हुए.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 29 Sep 2026 05:27 PM (IST)
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नई दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में ई-रिक्शा सवार लोगों से कैश लूटने और एक शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है. पुलिस के मुताबिक, मृतक के चचेरे भाई ने ही उसके पास बड़ी रकम होने और आने-जाने की जानकारी आरोपियों को दी थी.

पुलिस के मुताबिक, 24 सितंबर की शाम करीब 7:20 बजे मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी सचिन अपने चाचा प्रभात के साथ गांधी नगर मार्केट से दुकानों की पेमेंट लेकर लौट रहे थे. दोनों ई-रिक्शा में सवार थे. सलिमगढ़ किले के पीछे नीली छतरी मंदिर अंडरपास के पास चार बदमाशों ने ई-रिक्शा रोक लिया और प्रभात के पास मौजूद कैश से भरी पॉलीथिन छीनने की कोशिश की.

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विरोध करने पर चाकू से हमला

पुलिस के अनुसार, प्रभात ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. इस दौरान सचिन और एक अन्य यात्री को भी चाकू मारा गया. गंभीर रूप से घायल प्रभात को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

500 से ज्यादा CCTV कैमरों से मिला सुराग

मामले की जांच के लिए कश्मीरी गेट थाना पुलिस और नॉर्थ जिला स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम बनाई गई. पुलिस ने 500 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. एक संदिग्ध मारुति स्विफ्ट कार दिखाई दी. CCTV, ANPR और तकनीकी निगरानी से कार की पहचान की गई. जांच में सामने आया कि कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी.

चचेरे भाई ने दी थी कैश की जानकारी

पुलिस के मुताबिक, जांच में कार के मालिक दीपु राठौर और मृतक के चचेरे भाई ओम सिंह के बीच संपर्क सामने आया. ओम को कानपुर से पकड़ा गया. उसकी पूछताछ के आधार पर दीपु को झांसी और अभिषेक को इटावा से गिरफ्तार किया गया, जबकि 16 वर्षीय नाबालिग भी पकड़ा गया. पुलिस ने आरोपियों के पास से 2.29 लाख रुपये बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, ओम ने प्रभात के पास कैश होने और उनकी गतिविधियों की जानकारी आरोपियों को दी थी. मामले में तीन अन्य आरोपी फरार हैं.

यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस कॉन्सटेबल पर हमले के मामले में FIR, सौरभ भारद्वाज फंसे!

Published at : 29 Sep 2026 05:27 PM (IST)
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