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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस कॉन्सटेबल पर हमले के मामले में FIR, सौरभ भारद्वाज फंसे!

दिल्ली पुलिस कॉन्सटेबल पर हमले के मामले में FIR, सौरभ भारद्वाज फंसे!

सौरभ भारद्वाज, जरनैल सिंह और साहिब सिंह पर FIR हुई है. उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 29 Sep 2026 02:17 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, आप नेता साहिब सिंह और विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट के आरोप में FIR दर्ज की है. तीनों नेताओं पर ये एफआईआर दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट के मामले में दर्ज की गई है.  दरअसल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 28 सितंबर, तिलक नगर गए थे, जहां दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल सादी वर्दी में वीडियोग्राफी कर रहा था.

आरोप है कि आप समर्थकों की भीड़ ने हेड कांस्टेबल को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की. इसके बाद हेड कांस्टेबल का मेडिकल करवाया गया. पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने की धाराओं में मामला दर्ज किया है.

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यह मामला दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा के मामले से संबंधित है. जहां एक शख्स को कैबिनेट मंत्री ने थप्पड़ मार दिया था. उसके बाद से ही आप आंदोलित है. 

Published at : 29 Sep 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
AAP Delhi Police Delhi Politics Saurabh Bhardwaj Delhi News
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