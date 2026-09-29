दिल्ली पुलिस कॉन्सटेबल पर हमले के मामले में FIR, सौरभ भारद्वाज फंसे!

दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, आप नेता साहिब सिंह और विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट के आरोप में FIR दर्ज की है. तीनों नेताओं पर ये एफआईआर दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट के मामले में दर्ज की गई है. दरअसल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 28 सितंबर, तिलक नगर गए थे, जहां दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल सादी वर्दी में वीडियोग्राफी कर रहा था.

आरोप है कि आप समर्थकों की भीड़ ने हेड कांस्टेबल को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की. इसके बाद हेड कांस्टेबल का मेडिकल करवाया गया. पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने की धाराओं में मामला दर्ज किया है.

यह मामला दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा के मामले से संबंधित है. जहां एक शख्स को कैबिनेट मंत्री ने थप्पड़ मार दिया था. उसके बाद से ही आप आंदोलित है.