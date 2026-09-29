संजय सिंह का बड़ा बयान, 'कांग्रेस ने यूपी में अखिलेश यादव को तंग कर रखा है'

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में अखिलेश यादव को तंग कर रखा है. उन्होंने कहा कि आज ये बयान सुना है कि कांग्रेस को यूपी में 150 सीट चाहिए. कभी कहते हैं कि हम 403 सीटों पर लड़ेंगे. कभी कहते हैं कि 200 सीट चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है या समाजवादी पार्टी से लड़ रही है?

बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस और सपा नेताओं में खूब बयानबाजी हो रही है. यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन है. वहीं, आम आदमी पार्टी के अखिलेश यादव से अच्छे 'संबंध' हैं. आम आदमी पार्टी भी यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.

'कांग्रेस के बयानों से तो लगता है वो सपा से लड़ रही है'

संजय सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आगे कहा, "आप बीजेपी से लड़ रहे हैं न? आपके इन बयानों से तो लगता है कि आप समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं. यही हाल आपने तेजस्वी यादव के साथ किया. एक बार 77 सीट लेकर चले गए और बहुत सारी सीट हार गए. दूसरी बार अंतिम तक तेजस्वी यादव को लटकाकर रखा. तेजस्वी यादव को जल्दी सीएम के तौर पर अनाउंस नहीं किया और परिणाम आप जानते हैं."

'कांग्रेस का अभियान अपने साथ के दलों के खिलाफ'

आप सांसद ने कहा कि SIR का घोटाला एक तरफ है. सारी विपक्षी पार्टियां लड़ रही हैं. बीजेपी की तानशाही के खिलाफ विपक्षी पार्टियां लड़ रही हैं. दिल्ली में ही कांग्रेस की भूमिका क्या रही? तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का देख लीजिए. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खिलाफ कांग्रेस रही. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि उनका पूरा अभियान अपने साथ के दलों के खिलाफ है. वो बीजेपी से नहीं अपने साथ के दलों से लड़ रहे हैं.

हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं- संजय सिंह

SIR विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर इंडिया गठबंधन की बुधवार (29 सितंबर) को दिल्ली में बैठक होने जा रही है. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि हमने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है. ऐसी किसी मीटिंग में शामिल होने का मतलब नहीं है.

संजय सिंह ने आगे कहा कि जहां तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का सवाल है, उस पर हम साइन कर चुके हैं. संसद में अगर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है, उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे. सारे विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगे.

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