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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसंजय सिंह का बड़ा बयान, 'कांग्रेस ने यूपी में अखिलेश यादव को तंग कर रखा है'

संजय सिंह का बड़ा बयान, 'कांग्रेस ने यूपी में अखिलेश यादव को तंग कर रखा है'

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के बयानों से लगता है कि वो बीजेपी से नहीं समाजवादी पार्टी से लड़ रही है. कांग्रेस को समझना होगा कि उनका पूरा अभियान अपने साथ वाले दलों के खिलाफ है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 29 Sep 2026 04:28 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में अखिलेश यादव को तंग कर रखा है. उन्होंने कहा कि आज ये बयान सुना है कि कांग्रेस को यूपी में 150 सीट चाहिए. कभी कहते हैं कि हम 403 सीटों पर लड़ेंगे. कभी कहते हैं कि 200 सीट चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है या समाजवादी पार्टी से लड़ रही है?

बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस और सपा नेताओं में खूब बयानबाजी हो रही है. यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन है. वहीं, आम आदमी पार्टी के अखिलेश यादव से अच्छे 'संबंध' हैं. आम आदमी पार्टी भी यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. 

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'कांग्रेस के बयानों से तो लगता है वो सपा से लड़ रही है'

संजय सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आगे कहा, "आप बीजेपी से लड़ रहे हैं न? आपके इन बयानों से तो लगता है कि आप समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं. यही हाल आपने तेजस्वी यादव के साथ किया. एक बार 77 सीट लेकर चले गए और बहुत सारी सीट हार गए. दूसरी बार अंतिम तक तेजस्वी यादव को लटकाकर रखा. तेजस्वी यादव को जल्दी सीएम के तौर पर अनाउंस नहीं किया और परिणाम आप जानते हैं."

'कांग्रेस का अभियान अपने साथ के दलों के खिलाफ'

आप सांसद ने कहा कि SIR का घोटाला एक तरफ है. सारी विपक्षी पार्टियां लड़ रही हैं. बीजेपी की तानशाही के खिलाफ विपक्षी पार्टियां लड़ रही हैं. दिल्ली में ही कांग्रेस की भूमिका क्या रही? तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का देख लीजिए. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खिलाफ कांग्रेस रही. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि उनका पूरा अभियान अपने साथ के दलों के खिलाफ है. वो बीजेपी से नहीं अपने साथ के दलों से लड़ रहे हैं.

हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं- संजय सिंह

SIR विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर इंडिया गठबंधन की बुधवार (29 सितंबर) को दिल्ली में बैठक होने जा रही है. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि हमने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है. ऐसी किसी मीटिंग में शामिल होने का मतलब नहीं है.

संजय सिंह ने आगे कहा कि जहां तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का सवाल है, उस पर हम साइन कर चुके हैं. संसद में अगर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है, उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे. सारे विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगे.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 29 Sep 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh Akhilesh Yadav
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