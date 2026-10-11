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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, आज चलेंगी तेज हवाएं; जानें लेटेस्ट अपडेट

दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, आज चलेंगी तेज हवाएं; जानें लेटेस्ट अपडेट

IMD के अनुसार दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 2.2 की गिरावट के साथ 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि औसत से 0.6 डिग्री कम रहा. वहीं, आज भी दिन में तेज हवाओं के चलने का अनुमान है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 11 Oct 2026 06:49 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में आज रविवार (11 अक्टूबर) सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. सुबह की शुरूआत ही ठंडी हवाओं और आसमान में बादलों के साथ हुई है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आज दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान है. 10 अक्टूबर को दिल्ली का 24 घंटे के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार देखने को मिला है. AQI 122 दर्ज किया गया, जो 'मॉडरेट' (संतोषजनक) श्रेणी में आता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार (10 अक्टूबर) को मौसम में हल्की ठंड महसूस हुई.

दिन में चली तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली. इस दौरान अधिकतम तापमान 2.2 की गिरावट के साथ 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि औसत से 0.6 डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान  1.1 की गिरावट के साथ 23.8 डिग्री दर्ज किया गया. सबसे कम अधिकतम तापमान मयूर विहार में 30.3 डिग्री दर्ज किया ग. वहीं, नोएडा में 31.1 डिग्री और गाजियाबाद में 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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आज चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, आज रविवार (11 अक्टूबर) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे और सुबह के समय तेज हवाएं चलेंगी. आज शहर का अधिकतम तापमान 32-34  डिग्री और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20-25 किमी प्रति घंटा तक रहेगी. दिन के समय में हवा की गति बढ़ सकती है, जोकि 15-20 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है. विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

पिछले 24 घंटों में गिरा तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 2-3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21-24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है.  दिन के समय दिल्ली में 20-25 किमी/घंटा  की गति से पूर्वी हवाएं चलीं. इस दौरान अधिकतम नमी का स्तर 96 प्रतिशत और न्यूनतम नमी का स्तर 59 प्रतिशत दर्ज किया गया है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 11 Oct 2026 06:47 AM (IST)
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