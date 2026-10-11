दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, आज चलेंगी तेज हवाएं; जानें लेटेस्ट अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में आज रविवार (11 अक्टूबर) सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. सुबह की शुरूआत ही ठंडी हवाओं और आसमान में बादलों के साथ हुई है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आज दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान है. 10 अक्टूबर को दिल्ली का 24 घंटे के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार देखने को मिला है. AQI 122 दर्ज किया गया, जो 'मॉडरेट' (संतोषजनक) श्रेणी में आता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार (10 अक्टूबर) को मौसम में हल्की ठंड महसूस हुई.

दिन में चली तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली. इस दौरान अधिकतम तापमान 2.2 की गिरावट के साथ 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि औसत से 0.6 डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 1.1 की गिरावट के साथ 23.8 डिग्री दर्ज किया गया. सबसे कम अधिकतम तापमान मयूर विहार में 30.3 डिग्री दर्ज किया ग. वहीं, नोएडा में 31.1 डिग्री और गाजियाबाद में 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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आज चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, आज रविवार (11 अक्टूबर) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे और सुबह के समय तेज हवाएं चलेंगी. आज शहर का अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20-25 किमी प्रति घंटा तक रहेगी. दिन के समय में हवा की गति बढ़ सकती है, जोकि 15-20 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है. विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

पिछले 24 घंटों में गिरा तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 2-3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21-24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है. दिन के समय दिल्ली में 20-25 किमी/घंटा की गति से पूर्वी हवाएं चलीं. इस दौरान अधिकतम नमी का स्तर 96 प्रतिशत और न्यूनतम नमी का स्तर 59 प्रतिशत दर्ज किया गया है.

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