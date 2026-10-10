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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'लड़ाई जारी रहेगी...', पुलिस हिरासत से छूटने के बाद बोले अरविंद केजरीवाल

'लड़ाई जारी रहेगी...', पुलिस हिरासत से छूटने के बाद बोले अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस की कस्टडी से छूटने के बाद हुंकार भरी है. उन्होंने एक्स पर इंकलाब जिन्दाबाद लिखा. साथ ही ये भी बताया कि अब लड़ाई जारी रहेगी.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 10 Oct 2026 10:55 PM (IST)
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दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए जा रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वहीं देर शाम हिरासत से छूटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा "इंकलाब जिन्दाबाद. पुलिस ने छोड़ दिया. लड़ाई जारी रहेगी. ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा देना होगा. वोट चोरी बंद करनी पड़ेगी."

दरअसल, एसआईआर में गड़बड़ी और कथित वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया गया. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने का ऐलान किया था. सीजेपी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया था.

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अरविंद केजरीवाल के साथ ये लोग किए गए थे डिटेन

आपको बता दें कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में जा रहे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आप नेता संजय सिहं, सौरभ भारद्वाज, समेत अन्य कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था. बताते चलें कि सीजेपी के जंतर-मंतर में प्रदर्शन में शामिल होने ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया था.याद हो कि केजरीवाल ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि वह अपने पूरे परिवार के साथ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हिस्सा लेने जंतर-मंतर पहुंचेंगे.

सीजेपी के 7000 प्रदर्शनकारी डिटेन

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने  सीजेपी के 7000 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी हिरासत में लिया गया है. वहीं प्रदर्शन को देखते हुए सरकार अलर्ट है. दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. वहीं कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 10 Oct 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS
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