ग्रीन ट्रांसपोर्ट हब बनेगी दिल्ली! 3330 नई इलेक्ट्रिक बसों की मांग, पर्यावरण को होगा फायदा

दिल्ली सरकार राजधानी की बिगड़ती हवा और बढ़ते ट्रैफिक दबाव से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह हरित बनाने की दिशा में आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है. इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार के समक्ष 3,330 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों की मांग रखी है, जिससे शहर की सड़कों पर ई-बसों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी.

दिल्ली के परिवहन नेटवर्क को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने तुरंत प्रभाव से 3330 नई ई-बसों की खरीद का प्रस्ताव भेजा है. खास बात यह है कि इस बेड़े में सात मीटर लंबाई की बसें भी शामिल होंगी, जिन्हें तंग गलियों और भीतरी इलाकों में चलाया जा सकेगा. इससे उन क्षेत्रों तक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुंचेगा, जहां अभी तक बस सेवा सीमित रही है.

केंद्र के साथ तालमेल से बढ़ा कोटा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ हवा और सस्ती, सुगम परिवहन सेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की एजेंसी कन्वर्जेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद पीएम ई-ड्राइव योजना के दूसरे चरण में दिल्ली के लिए अतिरिक्त बसों का कोटा बढ़ाने पर सहमति बनी है.

सब्सिडी में अड़चन आई तो खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार

मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली सरकार ने भारी उद्योग मंत्रालय और केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि पहले से स्वीकृत 2800 बसों के अतिरिक्त 3330 बसों की मांग को भी सब्सिडी मॉडल में शामिल किया जाए. यदि किसी तकनीकी कारण से सब्सिडी नहीं मिल पाती है तो दिल्ली सरकार खुद इस परियोजना की लागत वहन करने के लिए तैयार है.

निजी वाहनों पर निर्भरता होगी कम

इन नई ई-बसों के सड़कों पर उतरने से न केवल सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा बल्कि ग्रीन ट्रांजिशन को भी ठोस आधार मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-बसों की संख्या बढ़ने से लोग निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देंगे. इसका सीधा असर प्रदूषण के स्तर पर पड़ेगा और जहरीले धुएं में उल्लेखनीय कमी आएगी.

मार्च तक 5000 से ज्यादा ई-बसें सड़कों पर

सरकार का लक्ष्य है कि मार्च तक दिल्ली में 5000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें परिचालन में आ जाएं. वहीं, वर्ष के अंत तक यह संख्या बढ़कर 7000 तक पहुंचने की उम्मीद है. इससे दिल्ली देश के उन चुनिंदा महानगरों में शामिल हो जाएगी जहां ई-बसों का सबसे बड़ा बेड़ा संचालित होगा.

बसों की कुल संख्या में होगा बड़ा इजाफा

पीएम ई-ड्राइव योजना के पहले चरण में 2800 बसें शामिल होने के बाद दिल्ली में कुल बसों की संख्या 10430 हो जाएगी. दूसरे चरण की 3330 बसें जुड़ने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 13760 तक पहुंच जाएगा. यह विस्तार राजधानी की परिवहन क्षमता को नए स्तर पर ले जाएगा.

मौजूदा बेड़े की स्थिति

फिलहाल दिल्ली में 5336 सरकारी बसें संचालित की जा रही हैं. इसके अलावा 9 मीटर लंबाई वाली 1162 देवी बसें भी यात्रियों की सेवा में लगी हैं. आने वाले समय में ई-बसों की संख्या बढ़ने से पारंपरिक बसों पर निर्भरता कम होगी.

हर जरूरत के हिसाब से बसों की योजना

परिवहन विभाग की ओर से मांगी गई सभी 3330 बसें लो फ्लोर होंगी. इनमें 500 बसें सात मीटर की होंगी, जिन्हें संकरी सड़कों और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. 2330 बसें नौ मीटर की होंगी, जो फीडर रूट और छोटी सड़कों पर चलेंगी. वहीं, 500 बसें बारह मीटर की होंगी, जिन्हें मुख्य मार्गों और भारी भीड़ वाले कॉरिडोर पर उतारा जाएगा.