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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में फिर बढ़ेगी गर्मी, खत्म होगा बादलों का दौर; जानें IMD का ताजा अपडेट

दिल्ली में फिर बढ़ेगी गर्मी, खत्म होगा बादलों का दौर; जानें IMD का ताजा अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान बढ़ने से दोबारा गर्मी बढ़ेगी और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. 28 सितंबर को हुई हल्की बारिश के बाद, अधिकतम तापमान 29 सितंबर को 3 डिग्री बढ़ा है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 30 Sep 2026 06:42 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में कुछ समय से मौसम ठंडा बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है, लेकिन ये जल्द ही खत्म होने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शहर में बादल वाला और ठंडा मौसम जल्द ही खत्म होगा. मंगलवार से तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है. सोमवार को अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और मंगलवार  को ये बढ़कर 32.4 डिग्री हो गया है और 1 अक्टूबर तक इसमें और बढ़ोतरी का अनुमान है. 

मंगलवार (29 सितंबर)  को दिल्ली में 3.7 डिग्री की वृद्धि के साथ अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री दर्ज किया गया और ये सामान्य औसत से 2.3 डिग्री कम है. वहीं,  न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि औसत से 2.3 कम रहा. राजधानी के मयूर विहार में सबसे कम 30.0 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

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आज कैसा रहेगा मौसम?

विभाग के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से जारी घने बादलों का साया और तेज हवाएं अब कम हो सकती हैं. ये बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने गहरे डिप्रेशन के साथ ही उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आस-पास के इलाकों में बने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आया था. आने वाले दिनों में राजधानी का मौसम फिर से गर्म होने की संभावना है और दिन के समय धूप खिली रहेगी और मौसम शुष्क बना रहेगा.

आज बुधवार (30 सितंबर) को अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री के बीच रहेगा. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी. विभाग का अनुमान है कि 5 अक्टूबर तक मौसम ऐसा ही शुष्क बना रहेगा, लेकिन रात में तापमान में गिरावट से ठंडी थोड़ी बढ़ेगी. 

पिछले 24 घंटों में बढ़ा अधिकतम तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई. इस दौरान शहर के न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी का न्यूनतम तापमान 17-21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिल्ली में 15-20 किमी/घंटा की रफ़्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं, जबकि दिन के दौरान पालम में शाम 4 बजे  हवा की गति 33 किमी/घंटा तक पहुंच गई. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 30 Sep 2026 06:42 AM (IST)
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